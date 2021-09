Rocío Marengo tras el enojo con Eduardo Fort: "Colapsé, yo soy así en la vida"

La noche de ayer fue memorable. Rocío Marengo explotó contra su pareja, Eduardo Fort en la pista de La Academia. Tras su duro descargo, la participante explicó que le pasó por la cabeza cuando estuvo ahí.

“Me desahogué en la pista, el trabajo es un bálsamo para mí. Siempre ha sido mi refugio. Toda la vida trabajé muchísimo. Mal o bien, yo siempre me mantuve vigente trabajando en los mejores proyectos y formatos, no solo en Argentina sino en Chile también. Una vez más me refugio en un numero 1 que me supo contener en un momento de colapso. A mi me gusta llegar a la gente y que sepan como soy”, sostuvo Rocío Marengo, minutos después de dar por finalizado su participación en "La Academia".

“Colapsé, yo soy así en la vida, había tenido una noche muy linda, puntajes muy altos y sentí que me estaba yendo de la pista y no había contado lo que me había pasado, no era solo el baile, el no baile, el truco o el no truco. Había algo más profundo, yo vengo remando una relación hace muchos años y hoy me doy cuenta de que no me acompaña, que no está, colapsé y se lo conté”, agregó la mediática.

Para el final, Rocío Marengo aseguró: “La gota que rebalsó el vaso fue no poder tenerlo en la pista acompañándome en un programa que me hace feliz, que me da un re lindo lugar, que todas mueren para estar en esta pista y yo estoy convocada y Marcelo me da tiempo… no lo estoy llevando a que baile en la pista”.

Rocío Marengo es una de las participantes más polémicas de “La Academia 2021” y la noche del martes no fue la excepción. Cansada, y tras una performance en la que obtuvo un excelente puntaje por parte del jurado, arremetió contra su pareja Eduardo Fort sin piedad.

“Estoy harta, repodrida de mi pareja. Hace 8 años que estoy esperando que venga a verme y no viene. Se fue a Estados Unidos a rascarse las pelotas y vacunarse. ¿Eduardo Fort tenés una novia? Vení y hacete cargo. Hay cosas que yo no merezco”, comenzó diciendo.

Ofuscada, visibilizó una carga que la aqueja hace años: ser más reconocida como “la novia de”, que por su trabajo. “Soy Rocío Marengo hace 20 años, no soy la novia de. Tengo que soportar hace tres años muchas cosas que no merezco”, cerró visiblemente molesta.

Lo cierto es que Eduardo Fort y Marengo no suelen dejarse ver en público, sembrando misterio alrededor de la pareja y, evidentemente, sembrando malestar en la actriz que carga hace cinco años con la ex del empresario tildándola de “prostituta”.