Rodrigo de Paul habló sobre Tini Stoessel tras las versiones de crisis: "Tenemos una relación sana"

Rodrigo de Paul rompió el silencio y en una entrevista que brindó a Rolling Stone, habló como nunca de su relación con Tini Stoessel.

En medio de las versiones de crisis en la pareja, el futbolista reconoció: "Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos".

"Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue", agregó luego, elogiando a su novia.



Además, definió su vínculo con la cantante: "Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos".

"Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo", cerró el futbolista sobre las versiones que trascienden sobre su romance.



Tini Stoessel sobre su futuro con Rodrigo de Paul

Días atrás, Tini Stoessel habló sobre cómo está hoy su relación con Rodrigo de Paul: "Estoy muy bien", dijo en charla con "Socios del Espectáculo". El periodista insistió y le aclaró que en país se habla de rumores de separación: "Lo que vos viste, estamos re bien", dijo la cantante.

Con relación a si van a ir al mundial, Tini aclaró que no lo sabe, pero, se debe a un tema de agenda. "Eso todavía no lo sé por un tema de trabajo, pero estoy rebien".

Luego de esto, llegó la pregunta del millón: "¿Qué va a pasar con Rodrigo de Paul luego del mundial de Qatar 2022, si van o no a continuar la relación?". Sin mayores trabas, Tini dijo: "No tengo ni idea de que va a pasar mañana, pero estoy re bien hoy... Eso es lo que pasa".