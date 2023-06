La fulminante indirecta de Camila Homs a Tini Stoessel en un video: "Los ángeles también pecan"

Camila Homs parece haber dado vuelta de página en su estado sentimental. La modelo ahora comenzó un nuevo romance con José Sosa, el futbolista de Estudiantes de La Plata, con quien fue vista a los besos el pasado fin de semana.

Pese a eso, la modelo sorprendió en las últimas horas al aparecer en un video en donde le arroja una indirecta a Tini Stoessel, actual pareja de su ex, Rodrigo de Paul.

En el clip, Camila aparece junto a su estilista, quien la está peinando para un evento; sin embargo, lo que llamó la atención de esta historia que compartió en sus redes fue que de fondo se puede escuchar una canción de Aitana Ocaña, la cantante española que es pareja de Sebastián Yatra y de quien Tini era gran amiga.

Se trató de la canción "Los Ángeles" en donde muchos apuntan a que Aitana relató cómo comenzó su romance clandestino con Yatra a poco tiempo de que terminara su relación con Stoessel.

"No importa que sea a escondidas. Se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos. La gente ya lo sabía", reza parte de la canción que sin dudas fue hecha con intenciones de arrojarle un palito a Tini, quien también había hecho lo propio en "Las Jordans".

"Silencio en la biblioteca. Los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra a esa persona. Que cuando te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona. Déjame tenerte una vez más", continúa el tema que compartió Cami Homs.

Aitana y su canción contra Tini Stoessel

Aitana Ocaña ya que comenzó a compartir adelantos de su nueva música que quedará plasmada en un disco que lanzará a la brevedad, pero sin fecha programada. Días atrás, la cantante española habilitó a que se compartiera su nueva canción llamada "Las Babys" que se viralizó rápidamente por su polémica letra.

"Quiero bailar verano toda la noche con las babys. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Sorry baby (sorry). Por la niña buena y por la niña mala. Y por esa amiga que se vuelve mala", canta Aitana en su hit en donde hace un juego de palabras y clara referencia a "Lo malo" que era la canción que cantaba con Tini.

En este nuevo tema, Aitana también hace referencia a "La niña de la escuela", que es la canción que Tini canta con Lola Índigo y a "High Remix", otros de los temas que tiene con Lola y María Becerra. "Pero llega el viernes y me siento high. Que yo estoy soltera de vuelta. La noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena, buena es", son las frases en alusión a los hits de Stoessel.

