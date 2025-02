Rodrigo De Paul, lejos del fútbol, confesó su amor por la moda: "Me gustan los looks"

Rodrigo de Paul, figura clave de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid, ha demostrado que su pasión no solo está en el fútbol. En una reciente entrevista con Infobae, el mediocampista reveló su interés por la moda, un mundo que sigue de cerca y en el que invierte considerablemente.

Rodrigo De Paul confesó su amor por la moda

“A mí me gustan mucho los looks”, confesó De Paul y continúo: “Soy un tipo que, a mi manera, no digo “estudiar”, pero si veo mucho Pinterest”. El futbolista sorprendió al revelar que tiene su propio tablero en esta plataforma, donde se inspira con tendencias y estilos, especialmente aquellos que evocan los años ´90. “Creo que está volviendo. Lo veo también en las marcas, cómo salen o las marcas que me gustan a mí, cómo salen hoy al mercado”, agregó.

Rodrigo de Paul

Lejos de limitarse a recibir prendas de auspiciantes, De Paul invierte dinero en su vestimenta. “Se va un dinero en ropa, si. Aparte, las marcas, a cara de perro, no te regalan ni un café”, comentó con humor. A pesar de su fama, el futbolista disfruta de la experiencia de ir a comprar él mismo sus prendas o hacer pedidos por internet: “A veces voy yo cuando tengo ganas de desconectar un poco”.

Rodrigo de Paul

El amor por la moda también se extiende al vestuario de la Selección Argentina. “Los pibes se visten bien, sí”, aseguró, aunque sin dar nombres, reconoció que algunos son más clásicos. Sin embargo, destacó a Nicolás Otamendi y Enzo Fernández como jugadores con buen estilo. ”El Enano no se viste mal, le está metiendo, para mí la semilla la puse yo. Él es muy orgulloso y no me lo va a decir, pero yo lo fui llevando un poco”, bromeó.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul

La moda, entonces, es una de las tantas pasiones que Rodrigo De Paul ha sabido desarrollar, mostrando que su interés va más allá del deporte. Con un estilo propio y un ojo entrenado para las tendencias, el mediocampista sigue demostrando que su personalidad va mucho más allá del campo de juego.

N.L