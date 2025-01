Después de tres años de la escandalosa separación que vivieron Rodrigo De Paul y Camila Homs en el que Tini Stoessel fue señalada como la tercera en discordia, ambos lograron llegar a un acuerdo. Los padres de Francesca y Bautista se encuentran nuevamente juntos en un viaje a pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado.

El jugador que ahora se encuentra soltero y la exparticipante de Bake Off que actualmente está en pareja con el futbolista de Estudiantes de la Plata, José Sosa, decidieron volver encontrarse. Fue esta mañana que Majo Martino reveló los destalles del polémico viaje de Camila Homs con su ex a Madrid.

Rodrigo de Paul y Camila Homs juntos de nuevo

Esta tarde la panelista aseguró que Camila Homs viajó junto a Rodrigo De Paul a España con su familia extendida, hijos, primos y tíos. El futbolista habría pagado doce pasajes de avión en total y al llegar los esperó en el aeropuerto según Martino. La modelo que regresa de un viaje a Dubai que hizo con sus dos hijos y su actual pareja, ahora emprendió unas nuevas vacaciones, pero con su ex.

“Él le dijo subite al avión con mi mamá, con los hijos, los primos, los tíos, doce personas se subieron al avión”, aseguró Martino. Acto seguido Estefi Berardi sumó el detalle de que durante la separación de ambos ella quería ir y él se negaba.

"Es buenísimo esto, porque en su momento, cuando se separaron, Camila quería ir a los viajes a Madrid con sus hijos y él no la dejaba, le decía que no es necesario”, sumó Berardi dando a conocer cómo se revirtió la situación.

“Ella no está sola, está muy feliz. No sé cómo le habrá caído esto a la pareja de Camila”, continuó desde el panel Majo sobre José Sosa. A pesar de que Rodrigo De Paul permanece en la soltería después del paso de Tini por su vida, se lo empezó a vincular a la modelo española Emilia Mirabal. Sin embargo, este affaire no trascendió más que como un romance fugaz del futbolista y pronto se disipó.

María Emilia Mirabal y Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul y su expareja Camila Homs se encontrarían en estos instantes disfrutando de la noche madrileña. Ambos lograron limar sus asperezas y hoy compartirían un vínculo diferente al que lo hicieron tres años atrás con el comienzo del escándalo.

C.G