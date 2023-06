Camila Homs es una de las confirmadas para formar parte del "Bailando", días antes de que se estrene el certamen de baile estuvo en "Noche Al Dente" donde confesó una decisión que tomó Rodrigo De Paul con respecto a la comunicación con ella.

En diálogo con Fer Dente, Camila Homs respondió una serie de preguntas picantes entre las cuales le tocó elegir entre "Chape Tour" o "Triple T", donde prefirió no responder. También tuvo que optar por Yanina Latorre o Mariana Nannis, en ese caso se la jugó por la exesposa de Caniggia.

Camila Homs en Noche al Dente.

Sin embargo, cuando el conductor le preguntó si hay algún famoso que la tenga bloqueada en WhatsApp, Camila Homs dejó en evidencia que el padre de sus hijos, Rodrigo De Paul.

Con mucha sutileza, Camila Homs expresó: "Si pudiera nombrarlo...". De esa forma dio a entender que se trataría del futbolista, ya que es él quien le puso una cautelar para que no pueda hablar de él en televisión.

Camila Homs opinó sin filtro sobre los jurados del Bailando y confesó a quién le teme más

Luego de preguntarle sobre De Paul, Fer Dente pasó al tema del Bailando 2023 y le consultó sobre los integrantes que componen el filoso y punzante jurado. "¿Qué jurado del 'Bailando' te da más miedito?", quiso saber el conductor del programa.

Camila Homs no se privó de dar una respuesta honesta y reconoció: "Ángel De Brito para mí va a ir muy al hueso. Después, Moría, no sé porque habló medio raro de mí hace poco. No la conozco y ella tampoco me conoce a mí. No sé cuando nos crucemos... Pampita es lo máximo y Polino es neutral".