Camila Homs fue la invitada de lujo el día de ayer en Noche Al Dente con la conducción de Fer Dente por América TV. Durante la magnífica velada la modelo se sometió a un ping pong de preguntas que abarcó desde revelar qué jurado del Bailando 2023 le tiene más miedo hasta consultas picantes sobre su ‘’fogosidad’’ en la cama, ya que actualmente mantiene una relación con el futbolista José Sosa.

Mientras el 10 hilo avanzaba y entre las opciones que la expareja de Rodrigo de Paul debía elegir, se llegó al tema futbolístico y como era de esperarse, no puede nombrar al futbolista de forma directa en redes o en medios de comunicación por una boza legal que le impuso.

Camila Homs y Fer Dente

‘'¿El mundo del fútbol es careta?’’, le preguntó el conductor, buscando que responda de forma picante. Sin embargo, la modelo se hizo la desentendida y expresó: ‘’Depende, a mí no me tocó vivirlo de esa manera. Pero… puede que sí’’, afirmó.

Casi llegando al final de la ruleta de preguntas, nuevamente Fer Dente le hizo elegir a Cami sobre los cuál era su hit favorito del Mundial 2022: ‘’El de La Mosca me gusta, aparte mi nene lo escucha todo el tiempo’’, contestó, en referencia a la canción ‘’Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar’’.

¿Qué dijo Camila Homs sobre Antonela Roccuzzo?

En la séptima consulta del famoso ''10 hilo'', que responde cada figura en el living de Fer Dente, Cami Homs tenía que elegir entre Antonela Roccuzzo o Claudia Villafañe: ''Ay, me caen súper las dos'', expresó con buena onda y el conductor intervino, queriendo saber más sobre la relación que mantiene con la esposa de Messi: ''¿Vos con Antonela compartiste mucho?'', a lo que la modelo negó tener un vínculo: ''No, la conocí pero no compartí mucho. A Claudia también la conocí hace poco y me pareció un amor. Sí, las dos'', aseguró.

''¿Te quedó alguna amiga del mundo del fútbol?'', retrucó Fer Dente y la futura participante del Bailando 2023 contestó: ''Si, si, me quedan amigas'', afirmó y añadió: ''No conocidas, pero de Europa, yo sigo yendo y sigo visitándolas'', manifestó Camila Homs.

D.M