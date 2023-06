Pamela David destrozó a Rodrigo de Paul por la cautelar que le habría puesto a su ex Camila Homs para que no pueda exhibir a sus dos hijos en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando 2023. Además, la cautelar no la dejaría hablar de la vida del futbolista ni de su novia, Tini Stoessel.

La conductora de Desayuno Americano primero decidió explicar de donde proviene su indignación hacia el Campeón del Mundo: "Los chicos están todo el día con la mamá. ¿Cuándo están con él? Y cuando él está acá va a ver a Tini primero. ¿Qué le pasa a De Paul?".

Pamela David en Desayuno Americano.

Y continuó criticando su manera de actuar e insinuando que Rodrigo de Paul se siente más importante tras el mundial: "Ganaste un Mundial. Ayudaste. Pero ¿qué te pasa De Paul? ¡Bajá un cambio! Está muy mal. Está mal influenciado, tal vez".

Cami Homs junto a sus hijos.

Por último, y dejando de lado a Rodrigo de Paul, Pamela David le demostró a Camila Homs que está de su lado en esta batalla mediática que comenzó luego de la polémica separación que la pareja protagonizó junto a Tini Stoessel: "La queremos a Cami Homs, que está monísima. Y está más feliz que nunca".

¿Qué dijo Camila Homs sobre la posible aparición de sus hijos en el Bailando?

Camila Homs habló con el cronista del ciclo de Pamela David, Desayuno Americano, sobre la posibilidad de que los dos hijos que tuvo con el futbolista, Francesca y Bautista, no puedan acompañarla en el Bailando 2023 por orden legal de Rodrigo De Paul.

Primero, la modelo decidió no dar detalles sobre la cautelar en sí y decidió dejarlo en manos de su abogado. Pero después, habló sobre la posibilidad de que sus hijos la acompañen al programa: "Mis hijos son parte de mi vida. Si yo decido que me acompañen, no le veo el lado negativo, el lado malo. Nunca los expondrían a que pasen un momento feo. Mis hijos están siempre conmigo. Pero no decido por mí sola. Es algo que se hablará entre ambas partes, pero falta para que llegue ese momento".

J.C.C