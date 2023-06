Cami Homs, la ex pareja de Rodrigo De Paul, sorprendió a todos con su look en su reciente aparición en el programa Noche al Dente por América TV. La modelo lució un outfit impresionante que seguramente capturó la atención de muchos espectadores.

Vestida por la marca Heidi Clair, la modelo llevaba un pantalón fit slouchy de cuero de oveja con recortes en gamuza. Esta prenda se destaca por su calidad, ya que está confeccionada con cuero genuino de alta calidad. El pantalón cuenta con bolsillos amplios en la parte delantera, lo cual añade un toque práctico y funcional. Además, presenta recortes verticales y horizontales tanto en la parte delantera como en la espalda, lo que le da un aspecto moderno y elegante.

Cami Homs encendió la pantalla de América TV con su Total black look de cuero negro.

Complementando el pantalón, Cami Homs llevaba un top Lyris Negro a juego. Este top también está hecho de cuero de oveja con recortes en gamuza que coinciden perfectamente con los del pantalón. Lo más notable de este top es el recorte elástico en la espalda, que le permite adaptarse y brindar mayor movilidad a la hora de usarlo. El acceso al top se realiza mediante broches en baño níquel con el logo de la marca, lo que agrega un toque de estilo adicional.

En general, el look de Cami Homs para el programa Noche al Dente fue una elección audaz y elegante. Su combinación de pantalón fit slouchy en cuero de oveja con recortes en gamuza y el top Lyris Negro crearon un conjunto sofisticado y moderno. Sin duda, Cami destacó como una verdadera fashionista, mostrando su estilo único y su habilidad para combinar prendas de alta calidad con detalles llamativos.

Cami Homs encendió la pantalla de América TV con su Total black look de cuero negro.

Los accesorios que Cami Homs usó para completar su Total black look de cuero

Continuando con el impresionante look de Cami Homs en el programa Noche al Dente por América TV, no podemos dejar de mencionar los accesorios que complementaron su estilo sofisticado y moderno.

Para realzar su look de pantalón fit slouchy en cuero de oveja y top Lyris Negro, Camila Homs lució un cinturón en pase 35 de cuero vacuno con lonja lisa. Este cinturón no solo cumplía una función práctica, sino que también añadía un toque de estilo adicional al look. La hebilla del cinturón era una obra artesanal con el logo de la marca, un diseño exclusivo que agregaba un elemento distintivo y exclusivo.

En cuanto al calzado, Cami optó por unas impactantes botas Megara Negro. Estas botas de caña alta presentaban un tacón de 8 cm de altura y una capellada en punta, lo que añadía un toque de elegancia.

Los vivos de 3 cm de ancho con tachas en baño níquel y la hebilla como terminación en la punta de la capellada y a lo largo de toda la caña le daban un aspecto llamativo y moderno. Cabe destacar que estas botas tenían una variante negra combinada con gamuza, lo que agregaba textura y profundidad al conjunto.

Con estos accesorios cuidadosamente seleccionados, Cami Homs logró completar su look de manera magistral. El cinturón en pase 35 de cuero vacuno y la hebilla artesanal con el logo de la marca añadieron un toque de elegancia y exclusividad. Por su parte, las botas Megara Negro destacaron por su diseño audaz y sofisticado, con vivos y tachas que aportaron un toque de estilo rocker y moderno.