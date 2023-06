Camila Homs opinó sin filtro sobre los jurados del Bailando y confesó a quién le teme más

Camila Homs está en el ojo de la tormenta luego de su escandalosa separación con Rodrigo De Paul y sus palitos a Tini Stoessel, quien recientemente confesó estar luchando con su salud mental. Desde ese momento, la atención está puesta sobre ella y cualquier cosa que hace, es noticia y genera polémica. Por esta razón fue convocada para participar en el Bailando 2023, el picante reality de Marcelo Tinelli.

Al comienzo se mostró reticente y se negó a ser participante del Bailando, pero luego lo consideró bien y aceptó, por lo que ahora se prepara mentalmente para participar de este complicado certamen. Por un lado, es un reality que da mucha exposición a quién participa, y también hay que exponerse a la mirada de un puntilloso jurado: Ángel De Brito, Pampita, Moría Casán y Marcelo Polino.

Camila Homs y Fer Dente

Recientemente, Camila Homs visitó el programa de Fer Dente por la pantalla de América TV, Noche Al Dente. Allí habló de muchos temas, y uno de ellos fue su participación en el Bailando 2023. La realidad es que uno de los temas más picantes que involucra a la modelo es su relación con Rodrigo De Paul y su posterior separación, pero no podrá explotar el tema en la pista pues el futbolista le puso un bozal legal que le impide hablar de él.

Fer Dente, con el humor que lo caracteriza, le preguntó si alguna persona famosa, del ambiente, la tenía bloqueada de las redes sociales. Ahí mismo, Camila Homs se puso incómoda y no pudo responder. "Si pudiera nombrarlo...", dijo la modelo, dando a entender que se trataba de Rodrigo De Paul. Y es que la relación entre ellos dos terminó de la peor manera posible e, incluso, el futbolista decidió llevarla a la justicia para impedirle que hable de él y de Tini Stoessel.

Camila Homs y sus hijos

Sin embargo, es muy posible que, tanto Marcelo Tinelli como el filoso jurado que tiene en su certamen de baile, le pregunten sobre el tema sin ningún tipo de filtro y ni pensarán en el bozal legal que Rodrigo De Paul le puso a Camila Homs.

Camila Homs confesó cuál es el jurado que más miedo le da

Luego de preguntarle sobre De Paul, Fer Dente pasó al tema del Bailando 2023 y le consultó sobre los integrantes que componen el filoso y punzante jurado. "¿Qué jurado del 'Bailando' te da más miedito?", quiso saber el conductor del programa. Camila Homs no se privó de dar una respuesta honesta y reconoció: "Ángel De Brito para mí va a ir muy al hueso. Después, Moría, no sé porque habló medio raro de mí hace poco. No la conozco y ella tampoco me conoce a mí. No sé cuando nos crucemos... Pampita es lo máximo y Polino es neutral".

Por último, el conductor de LAM no se quedó callado y confirmó lo que dijo Camila Homs sobre cómo actuará en el Bailando 2023 cuando ella se encuentre en la pista. "Carne y hueso", escribió Ángel De Brito en Twitter, haciendo referencia a una canción de Tini Stoessel.

NL.