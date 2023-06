Emily Lucius está en pareja con Rodrigo Macri, sobrino de Mauricio Macri y Juliana Awada. Si bien la pareja mantiene un muy bajo perfil en los medios, sí se muestra sin problemas frente a sus seres queridos.

Fue así que entonces, a diez meses de haberse confirmado su separación de Martín Salwe, salió a la luz la nueva relación entre la hermana de Belu Lucius y el pariente del exPresidente.

Rodrigo Macri no tendría una buena relación con Mauricio Macri y Juliana Awada

Fue Estefi Berardi quien descubrió a los tortolitos en las redes sociales y, por supuesto, lo hizo publico. Un amigo de Emily Lucius había subido una Historia de Instagram de la flamante pareja a los besos y la angelita llegó a verla a tiempo.

Esto comenzó a generar intriga a los seguidores de la hermana de Belu Lucius, quienes querían saber quién era el nuevo novio de la influencer.

Una de las cuentas que recibió consultas al respecto fue Mundo Famosos, quien brindó un detalle no menor sobre Rodrigo Macri.

"¿Quién es el novio de Emily Lucius?", preguntó un seguidor. "No lo conozco, no será del medio fue la primera respuesta. Luego, amplió la información y contó: "Me dicen que es el sobrino de Macri. No lo menciona nada, pero encontré su Instagram y tiene el mismo apellido".

Y, lo que más llamó la atención fue lo siguiente: "No es muy usual pero puede ser, los Macri no lo siguen en redes".

Ni Mauricio Macri ni su mujer, Juliana Awada tienen conexión en redes con su sobrino. Un dato que no es menor y que indicaría que no mantienen una relación demasiado cercana a pesar de que el novio de Emily Lucius sea -según el diario Los Andes- el hijo de Sandra, la hermana fallecida del exPresidente de la Nación.