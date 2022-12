Rodrigo Lussich se rapó en vivo tras la victoria de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Antes de que Argentina ganara el partido contra Francia en la final del Mundial Qatar 2022, miles de personas hicieron promesas para asegurar que la albiceleste obtuviera su tercera copa. Uno de ellos fue Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, quién dijo que, si ganaba La Scaloneta se iba a rapar el cabello.

Y tal como sucedió este domingo, Rodrigo Lussich tuvo que cumplir. Se rapó el pelo en vivo durante la mañana de este lunes en Socios del Espectáculo, transmitido por El Trece.

“Las promesas se cumplen”, expresó el presentador, muy feliz y fiel a su palabra. Mientras el estilista avanzaba con su trabajo, Rodrigo señaló: “Yo todos los veranos me rapo, pero el último no lo hice porque tenía la cara muy redonda y este año estoy más anguloso”. Asimismo, agregó: “Aparte para usar este corte, para mi gusto, hay que estar muy bronceado. Ahora me voy a tirar al sol como un lagarto”.

A parte de Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y Mariana Brey también hicieron sus promesas. “Voy a cumplir con el body painting, pero hoy no hay tiempo”, afirmó la periodista, mientras que el animador manifestó entre risas: “Yo prometí unos vinos para el equipo y Rodrigo, jugado, dijo que se rapaba”.