Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, difundió un video de Caramelo y la mataron en redes.

La ex diputada se convirtió en tendencia en esa red social porque muchos cuestionaron la actitud de la mascota que, al parecer, tenía miedo.

En las imágenes se ve a una de las hijas de Romina corriendo al perrito que, según por los comentarios, estaba atemorizado y se movía con desesperación. "Me destruye saber que caramelo podría haber tenido la misma vida hermosa que Morita", escribió una usuaria de Twitter comparando la vida de Caramelo con la de Morita, la mascota que se llevó Marcos a Salta.

Romina de Gran Hermano subió un video de Caramelo y la acusaron de maltrato

"Lo mal que la está pasando Caramelo dios me dan ganas de llorar", agregó otra. "Con lo bien que estaría Caramelo justo a Mora en el jardín enorme de la casa de Marcos disfrutando los dos. ​Y no pudo pasar por el egoísmo de la señora Romina", disparó otra seguidora.

La decisión de Romina tras el final de Gran Hermano

Romina fue una de las tantas participantes de Gran Hermano que, según rumores, planea desligarse del contrato con Telefe por falta de propuestas laborales.

“Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo Alfa, porque siente que no le están dando trabajo", dijo Estefi Berardi en Mañanísima días atrás.

Como algunos de los ex participantes de Gran Hermano, Romina planea buscar otros horizontes. "No está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada. Y está buscando representante, quiere alguien que la mueva un poco más porque no está teniendo los resultados que esperaba”, disparó la periodista.

