Hoy en "Los Ángeles a la Mañana" se produjo una edición especial desde los estudios de Polka donde se graba la nueva ficción que se estrena hoy a las 22 horas por eltrece. Allí Angel de Brito recorrió el lugar entrevista a varios artistas pero la que se sentó directamente entre las angelitas fue Romina Gaetani quien dio detalles de su nueva vida íntima.

Al comienzo las panelistas le preguntaron por su rol en la nueva novela producida por Adrián Suar y luego Yanina Latorre le dijo: "pero hace mucho que no sabemos nada de tu vida privada, hablemos un poco, ¿cómo estás? seguís de novia con el músico con el que estabas...

Romina con una sonrisa de par en par por el estreno de hoy aseguró: "No eso ya fue me separé hace como siete meses", entonces le preguntaron si estaba sola y ella respondió: "Bueno una nunca está sola, estoy con alguien buenísimo con no tiene nada que ver con la música es súper perfil bajo y un gran compañero. Esta todo bien recién estamos comenzando", dijo sin querer dar el nombre de su nuevo amor.

Romina Gaetani habló de su nuevo novio: ¿qué dijo?

Romina Gaetani y Benjamín Vicuña: fuertes rumores de romance

A pesar de que pasaron diez años de aquel hito, las palabras de Romina Gaetani reviven el escándalo que también involucró a Pampita. Según contaron en ese momento, la actual esposa de Roberto García Moritán sospechaba de una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña con su compañera.

Según rumores, en ese momento la modelo habría llamado a Romina para ponerle los puntos. "No te metas con mi marido", fue la frase que habría dicho a Gaetani.

