Antonela Roccuzzo le hizo un regalo personalizado a Lionel Messi: enterate de que se trata.

En los últimos días se conoció el relato de Gastón Grassi, un artista y emprendedor que fue tocado por la varita mágica de Antonella Roccuzzo quien le realizó un pedido especial para regalarle a su marido, Lionel Messi. Emocionado, el joven de 23 años aseguró que ella cambió su vida. ¿De que se trata?

Gastón Grassi, realiza mates y termos personalizados junto a su familia, contó cómo fue el momento que ella se comunicó con él para que le diseñe un mate personalizado a la estrella argentina. “Una mañana como cualquier otra me levanté y me cambió la vida: mi primo me mandó un mensaje por WhatsApp y pensé que me estaba jodiendo. Me decía que Antonela Roccuzzo nos había escrito por privado de Instagram. No lo podía creer, era una locura”, relató.

El regalo consistió en un termo con el nombre “Leo” junto al escudo de la Selección y el del Barcelona, el de Newell's club que lo formó, el PSG y el número 10, y el mate. "En el termo tiene los escudos de Barcelona, de Newell´s, de la AFA y de PSG y en el mate tiene los nombres de Antonella y de los tres hijos. Ella nos enviaba los audios con lo que él quería y así lo fuimos haciendo”, relató joven. Tiempo después, el mismo Lionel Messi compartió una imagen en donde se lo ve tomando mate en el particular regalo.

“Ella tuvo la gentileza de arrobarnos en una foto en Instagram y aumentamos un montón los seguidores y tenemos mucho trabajo, por suerte. Nosotros hace dos años que estamos con este emprendimiento familiar y recién hace cuatro meses tenemos local acá en Salto”, explicó Grassi en comunicación con el diario La Nación.

El sueño familiar que busca cumplir Lionel Messi en París con Antonella Roccuzzo

Lionel Messi comenzó una nueva etapa en su vida futbolística y familiar ya que al firmar con el PSG parisino el astro mundial se mudó con su esposa Antonella Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro a la capital francesa. Pero parece ser que este año no sólo tiene metas deportivas Lio sino que también buscaría ampliar su familia y hay números que avalan esta teoría.

Existe la posibilidad de Messi y Antonella se conviertan en padres por cuarta sobretodo si se toman en cuenta las fechas de los nacimientos de sus hijos y coincidencias en pasadas declaraciones. Lio y Anto buscarían la nena en París.

El dato curioso que indicaría que este sería el año de la búsqueda es que la pareja tuvo a sus tres hijos cada tres años, Thiago, Mateo y Ciro, nacieron en 2012, 2015, 2018. Además, el argentino expresó tras el nacimiento del último de los tres que le gustaría tener una nena.

“Me gustaría la nena y a mi mujer también. Pero bueno, recién llegó el tercero y hay que esperar un poquito y ya veremos si se da o no. Hay tiempo todavía”, señaló en el pasado.

