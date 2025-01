Una a una, las polémicas frases de Elba Marcovecchio en la entrevista con Ángel de Brito en medio del duelo por Jorge Lanata

Elba Marcovecchio decidió hablar con Ángel de Brito después de la muerte de Jorge Lanata y dio diversas declaraciones sobre cómo vivió su relación con el enfrentamiento que tuvo con las hijas del periodista. En una charla íntima, la abogada dejó polémicas declaraciones respecto a la muerte del periodista de PPT y lo que dejó.

El 30 de diciembre, el periodista Jorge Lanata falleció, después de haber estado internado durante seis meses. A semanas del dramático hecho, su viuda habló y dio todo tipo de declaraciones sobre las operaciones que siente que le hicieron, la relación con las hijas de su pareja y la relación que tuvo con él.

Una a una, las polémicas frases de Elba Marcovecchio en entrevista con Ángel de Brito en medio del duelo por Jorge Lanata

“¿Cómo estás?”, comenzó consultándole Ángel de Brito a Elba Marcovecchio en la íntima entrevista que tuvieron en medio de su duelo por la muerte de Jorge Lanata. “Pregunta dos”, expresó la abogada y dejó ver que a menos de un mes de la muerte de su esposo aún sigue muy golpeada.

Elba aseguró sentir que "iba a pasar" la muerte de su marido, y agregó que "los últimos días veía a Jorge en paz y me mataba porque no podíamos hacer nada". "Mi corazón lo sentía pero esperaba un milagro y ese milagro no llegó", confesó la abogada con su voz quebrada señalando que fue muy contenida en el hospital.

“Jorge me decía que tenía miedo de morirse y yo le dije que miraramos Batman 3, porque la mejor explicación es que el miedo está cuando vos aprecias lo que perdes”, agregó y contó cómo hablaban con su pareja sobre la llegada de la inminente muerte del periodista. “Le regalé un Batman de cristal para que viera que el miedo estaba bien”, expresó. Además, contó que el periodista tenía miedo de realizarse el estudio de junio que fue el que lo llevó a la internación.

"Jorge tenía una cosa de nene que a mí me encantaba", agregó y explicó el miedo que tenía el escritor a los lugares cerrados, respecto al estudio médico que debía realizarse. "No tengas miedo, es un estudio más", le decía yo y agregó que allí Jorge tuvo un paro cardíaco de seis minutos.

"Es muy feo ver las cosas porque la imagen se te queda en el cuerpo y te pueden explicar la teoría de la relatividad, pero cuando lo veo ahí llamé a Margarita, Sara, Bárbara. También le escribí a mi mamá y llamé a mi amiga Jazmín y les pedí que vinieran, y lloraba", contó. "Nunca pido a nadie que venga, entonces era un mensaje muy fuerte. Fue muy duro", agregó sobre el segundo día de internación de Jorge después de las complicaciones del estudio.

La relación de Elba Marcovecchio con las hijas y las ex parejas de Jorge Lanata

"Independientemente de la mejor o la no relación que pudiera tener con las hijas de Jorge, siempre informé", aseguró respecto a su vínculo con las hijas de su esposo. "Un día le pregunté a Jorge qué había hecho para que sus hijas no me quisieran, porque si había hecho algo lo podía solucionar", contó e indicó que "Jorge me mostró un mail donde el gemelo de este problema pasaba en su relación anterior también, entre Kiwita y Bárbara, y me decía que no era conmigo".

"A mí para pelearme me pagan, yo llego a casa y no tengo conflictos, tengo una vida tranquila", aseguró y agregó que "los desprecios eran muy marcados". "Me dolió mucho que Bárbara no quisiera conocer a mis hijos", expresó la abogada y manifestó que Jorge quería a sus hijos como si fueran suyos, pero que "nadie le sacaba el lugar a nadie".

"Mi hijo se lo ganó a Jorge porque es súper intelectual", contó y expresó que ella a "Lola la amaba y fue una gran decepción que la subieran a esta cuestión". "No creo que en su corazón esté lo que hizo", expresó y aseguró que lo ocurrido "fue atroz".

"No encuentro motivos ni hago autocríticas sobre que puede haber pasado para que las hijas de Jorge no me aceptaran", señaló la abogada y volvió a sostener que a Lola, la hija menor del periodista, la subieron a este tema y no lo hizo por motus propio. "Esto es como el bullying, son tres personas que organizan y el resto acompaña. Fui agredida porque presumían que Jorge no iba a ver lo que pasaba", lanzó duramente haciendo referencia a que sabían que el periodista no saldría de la internación y por eso aprovecharon para atacarla.

"Ustedes dirán que para pelear se necesitan dos, pero yo estaba en el piso tirada y me estaban llenando de patadas. Lo que más me dolió fue que sacaran de contexto los videos (de ella en la oficina de Jorge) para dañar, porque no tiene ningún significado en la Justicia", sostuvo Elba.

"Lo que más me dolió fueron tres cosas. Una fue que me dijeran que no lo cuidaba a Jorge y que no iba al hospital. Jorge me dio su vida y yo le di la mía. Dijeron que no iba al hospital y que lo envenenaba", expresó y agregó que "algún Flynn Paff le he dado, pero ¿envenenar?".

"Me dijeron chorra pero yo estaba en mi casa, podría haber hecho lo que se me cantaba", señaló respecto del video en que se la ve tomando una lapicera de la oficina del periodista y en donde la acusaron de robar objetos pertenecientes a él. "No estando Jorge me trataban como si fuera una minita... Soy la esposa y a quien eligió", sentenció.

"¿Vos te imaginas si Jorge veía el chat en donde uno de sus compañeros decía que "A las amantes de Lanata le voy a decir que Jorge está sano"? Lo caga a trompadas", lanzó.

El último adiós de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata

"Me despedí 800 veces", expresó la abogada de Mauro Icardi. "Si Jorge hubiera estado tan bien estaría en la clínica de rehabilitación o en casa", agregó sobre el cuestionamiento respecto al estado de salud de Jorge Lanata. "Leía noticias en portales y me preguntaba a quién querían engañar", expresó y agregó que muchos de sus colegas sabían que él no iba a volver y hasta más que ella misma que no se resignó nunca.

"Cuando entramos el 30 a despedirlo, con mi hija Allegra, le agradecí a Dios y a Jorge el tiempo que nos dio, porque nos dio tiempo de felicidad y alegría. Nos volvimos a enamorar y quisimos un futuro juntos. Pienso que, más allá de la tristeza, agredezco a Dios que Jorge estuvo en nuestras vidas porque nos dio amor", sostuvo Elba entre lágrimas, recordando los últimos momentos de Jorge el mismo día de su fallecimiento.

"Jorge quería que tuvieramos un hijo, quería adoptar a mis hijos y que nos casaramos", contó y agregó que quería sí o sí una nena. Además, confirmó que se negó a que sus hijos sean adoptados ya que "tienen su apellido", que es el de su ex marido, Alejandro Mazzeo, quien fallecio en 2013.

"Me pareció muy cruel mezclar duelos", dijo respecto a la opinión de su ex cuñado sobre que "Elba llevó a sus hijos al entierro y velorio de Jorge pero nunca a llevarle una flor a su padre". "Es un horror que me trataran de viuda negra y de que quería matar a Jorge, ¿Por qué lo querría matar? Es una locura", señaló.

El testimonio de Elba sobre las hijas y las ex parejas de Jorge Lanata: "Jorge me dijo que se iban a matar por la herencia cuando él no estuviera"

"Jorge me dijo que se iban a matar por la herencia cuando él no estuviera", sentenció y agregó que lo dijo en referencia a sus hijas, Bárbara y Lola, y sus ex parejas, Andrea Rodríguez y Sara Stewart Brown. Además, contó que "el camino de la paz", que Bárbara le cuestionó fue real, ya que nunca habló publicamente, pero "me tiraron en el piso y me llenaron de patadas con un grado de violencia y manipulación tremendo". "Dejo a tu criterio quien fue la que puso los videos de la oficina de Lanata, aunque yo sé quien lo digita", expresó y abrió un fuerte interrogante.

Elba Marcovecchio confirmó que Romina Manguel tuvo una relación con Jorge Lanata: "Le mandaba mensajes particulares a Jorge cuando estaba casado conmigo"

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le contó el conductor de LAM y antes de que terminé, Elba lo miró fijamente y le dijo: "¿Vos querés que te cuente la verdad?".

"Sin lugar a dudas Jorge se alejó de Romina Manguel. De hecho, no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", inició polemicamente la viuda de Lanata. "Jorge me decía que conmigo era un león vegetariano y que conmigo se portaba re bien, y yo le creo su fidelidad, la misma que me pedía él a mí", continuó.

"Había mensajes o cuestiones que eran banquina, de parte de Romina, que Jorge me los mandaba para decirme que no tenía nada para ocultarme", expresó y confirmó la relación del periodista con Manguel. "Jorge me contó que el tuvo una relación con ella. No lo sé. Lo que sí es seguro es que cuando estabamos casados ella le mandaba mensajes particulares a Jorge", contó.

Para la sorpresa de Ángel y de la audiencia, la abogada aseguró que uno de los polémicos mensajes de Romina a Jorge fue: "Lo que te haría por una cartera Hermes". "Nunca la encaré y nunca lo hubiera dicho si ella no hubiera tenido el caradurismo de hablar mal de mí", expresó la viuda de Lanata. "No eran chistes, había 40 mensajes así", lanzó.

Respecto a las acusaciones que ella recibió, sostuvo que "Jorge era un tipo inteligente y no lo podías digitar". "Jorge era absolutamente indomable y me encantaba que lo fuera, porque tener un tipo indomable es un embole", finalizó la abogada.

Elba Marcovecchio se abrió en una íntima entrevista con Ángel de Brito y contó como fue su relación con Jorge Lanata, el vínculo con las hijas del periodista y sus colegas más cercanos, y el duro adiós. A dos semanas del fallecimiento de Jorge, su viuda se mostró muy triste e intentando seguir adelante con sus hijos después de una segunda pérdida de este estilo.

MVB