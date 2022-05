Romina Pereiro, complicada con su expareja

Romina Pereiro está atravesando por un momento complicado luego de volver a contagiarse de COVID-19. Es la tercera vez que la nutricionista contrae la enfermedad y pese a que se encuentra estable, la realidad es que necesita ayuda, especialmente con sus hijas, Violetta y Emma, fruto de su relación con su ex, Gustavo Olmedo.

Según relataron en LAM, la ex de Jorge Rial pidió colaboración al padre de sus hijas, pero recibió una negativa.



“Está pasando un hermoso momento porque le pidió al ex marido que busque a las hijas y le dijo que no podía. Un amor”, ironizó Pía Shaw en el programa de América TV.

Luego, agregó: “El padre de las chicas es un amor. Ella le dice ‘tengo que hacer reposo, no me siento bien, ¿podés buscar a las nenas?’. Y su respuesta es ‘no, no puedo, no estoy en Capital y como ellas ya tuvieron, no pasa nada’”.



“Ahora las dos nenas están con ella”, indicó la panelista sobre la situación de Romina Pereiro. Para finalizar, Ángel de Brito lanzó un palito ante esta situación: “Sobrevivió a Rial, pero el covid se lo pega siempre”.

Romina Pereiro confirmó que tuvo una salida con Jorge Rial

Romina Pereiro le confirmó a Guido Zaffora, con una sonrisa, que sí tuvo una cena con Jorge Rial. “¿Se siguen viendo, hay una buena relación?”, le preguntó Guido a Romina y su respuesta fue muy clara: “Sí, hay buena relación”.

Respecto a una posible reconciliación entre ella y Jorge Rial, la nutricionista dijo: “No quiero decir nada de todo eso”, e hizo énfasis en la buena relación que tienen los dos ahora. “La verdad es que estamos separados, que hay buena relación, hay buena relación con las nenas, él las ama y ellas a él”.