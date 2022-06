El nuevo romance de Jorge Rial con Josefina Pouso despertó la polémica y el enojo de Romina Pereiro.

La nutricionista habló en exclusiva con Pía Shaw y le manifestó su malestar por las recientes imágenes del conductor con la periodista en Madrid.

"Lo único que me autoriza a decir Romina es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’”, contó la panelista de LAM sobre la reacción de Romina.

La primeras fotos de Jorge Rial con Josefina Pouso en Madrid.

Lo cierto es que, después de esta declaración, Jorge Rial compartió un contundente mensaje ¿dedicado a su ex? “El pasado nunca está donde crees que lo dejaste. Pisado. Pisado. Pisado”, dice la placa que decidió subir a su Instagram.

Romina Pereiro, enojada con Jorge Rial: el mensaje del periodista en medio de los rumores

Qué dijo More sobre el romance de Jorge Rial y su relación con Romina Pereiro

More Rial también se metió en el romance de Jorge Rial con Josefina Pouso.

"No la conozco a Josefina Pouso, pero lo que a mi papá le haga feliz, estoy contenta. Mi papá puede estar con cualquiera, ya es una persona grande”, dijo en Polino Auténtico de Radio Mitre.

Luego, se refirió a cómo es su vínculo con Romina Pereiro, quien manifestó su bronca por este amorío de su ex. “No me hablo con Romina Pereiro, ni antes ni ahora”, disparó.