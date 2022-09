Romina Pereiro habló de lo mal que la pasó cuando se separó de Jorge Rial. En una entrevista radial, la nutricionista abrió su corazón para dar los detalles de una etapa muy dura de su vida.

"Yo la pasé mal en ese momento porque si bien entiendo que Jorge es una persona recontra pública y era lógico que pasara, a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba y se mentía", comenzó diciendo Romina Pereiro.

"La verdad es que si salís a responder y a explicar, es peor. A mi me agotó que se inventaran tantas cosas", agregó la ex esposa de Jorge Rial.

En ese mismo hilo, ella agregó en un mano a mano con "Agarrate Catalina": "Cuando te separás estás triste, te sentís frustrado y viene una etapa de duelo que hay que transitar. Yo tuve un duelo sano, me pude refugiar en mi familia y en mis amigos".

Morena Rial rompió el silencio sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: "Mi papá está mejor sin ella"

Fue en junio del corriente año que salió a la luz la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro tras 5 años de relación, sin embargo recién ahora Morena Rial, la hija del conductor, se anima a dar su opinión al respecto.

En diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live", Morena Rial habló sobre la separación de su padre. El periodista le preguntó cómo está Jorge Rial, a lo que su hija contestó: "Separado asique bien". Como si eso fuera poco, agregó: "Me parece que mi papá está mejor sin ella".

"Sabía que mi relación con Romi no era la mejor. Nunca fue muy buena, pero no tengo nada para decir tampoco", expresó Morena con respecto a cómo era su vínculo con la exesposa de su padre. También asumió que a ella no le afectó la separación.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Jorge Rial vuelva a formar pareja, Morena fue contundente y sentenció: "Que haga lo que quiera, mientras que no se case". De esa forma dejó en claro que solo le interesa que su padre no vuelva a contraer matrimonio.