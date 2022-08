El ida y vuelta de Jorge Rial y Mariana Brey en redes que generó rumores de romance

Jorge Rial y Mariana Brey tuvieron un intercambio en redes sociales que levantó revuelo y no faltaron quienes aseguraron que algo pasa entre el conductor de "Argenzuela" y la panelista de "Socios del Espectáculo".

Fue la experta en redes sociales, Juariu, quien destacó un ida y vuelta entre ambos en una publicación que Brey hizo en Instagram.“¡El día se puso lindo! Me voy preparando para encarar el verano. Voy despertando. Abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré… ¿Y ustedes cómo se preparan?”, preguntó Mariana en su posteo.

Inmediatamente, sorprendió un comentario de Rial: “¿De qué trabajás?”, le escribió. A lo que Brey contestó con humor: “Soy influencer, Jorge Rial. ¿Cuenta como trabajo? Ja, ja, ja”.



Fue sobre este intercambio que Juariu comentó: “Mariana sube esta foto”, señaló la influencer y sobre el mensaje de Rial puso: “Bueno…” junto a unos emojis de ojos mirando con sorpresa.



Cómo está la relación de Mariana Brey con su marido, Pablo Milillo

Previo a esto, Mariana Brey había sido consultada sobre su vínculo con su esposo, "¿Podés decirle a la gente que no estás separada porque es una pregunta que me hacen todo el tiempo?”, le dijo Pampito en "Mañanísima".

Fue en ese momento que la panelista aclaró: “Somos familia nosotros, después pueden decir lo que quieran. Tenemos nuestra modalidad de familia, es la que elegimos. Nos queremos así. No siento que tenga que dar explicaciones por eso, es una pregunta que es verdad que es recurrente. A mí también me la hacen, pero no es algo que se pueda contestar”, respondió Mariana evitando dar precisiones.

"Las cosas que pasan adentro de una familia quedan adentro de una familia. Es cuidar a los que querés", cerró.