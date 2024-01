Romina Pereiro rompió el silencio sobre el difícil proceso de su separación con Jorge Rial. Si bien ya pasó un año de la ruptura, la nutricionista recién pudo hablar a fondo sobre el duro proceso que vivió.

En una reciente entrevista en PH Podemos Hablar, Pereiro compartió detalles íntimos sobre los días turbulentos que rodearon el fin de su matrimonio con el mediático conductor.

"Tuve ataques de pánico, estrés, ansiedad, que me lo generaba el afuera, porque yo intentaba protegerme, a mi familia, amigos", confesó la también panelista en el programa. La nutricionista abordó abiertamente los desafíos emocionales que enfrentó durante el proceso de separación, destacando el impacto negativo que la atención mediática tuvo en su bienestar.

"Fue difícil, sobre todo por lo público. Difícil porque nos casamos con muchos deseos, mucha expectativa, nos pasaron varias cosas, pero lo que más me costó fue, obviamente, desarmar toda una familia, una casa recién comprada, mucha expectativa para nosotros", expresó.

Romina Pereiro y la tormenta mediática de su ruptura con Jorge Rial

La nutricionista hizo hincapié en el peso de la exposición mediática en su vida cotidiana. "Lo que se armó mediáticamente me pasó por arriba, no lo podía manejar. Estaba intentando manejar mis emociones con respecto a lo que estaba pasando adentro de mi casa, pero todo lo público me desbordó", admitió.

Romina Pereiro describió cómo la mediatización de su separación afectó su salud mental, detallando episodios de ataques de pánico, estrés y ansiedad. "Era el celular todo el tiempo, los cronistas, salía a llevar a mi hija al colegio en pijama, y tenía al notero en la puerta", recordó.

