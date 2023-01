Charlotte Caniggia quiere abandonar El Hotel de los Famosos 2: "No pensé que iba a ser tan duro"

Luego de haber perdido en la primera prueba y haberse hecho cargo de la gerencia de El Hotel de los Famosos, Charlotte Caniggia quiere abandonar la competencia porque no está de acuerdo con las tareas de convivencia.

La participante expresó su descontento con la cantidad de tareas que debe cumplir y quiere regresar al estilo de vida que llevaba en su casa, donde contaba con servicio de limpieza, sus comodidades y jamás cocinaba. "Hay muchas cosas que no me gustan, puedo hacer una lista gigante", expresó Charlotte. En conversación con Rocío Merengo, Caniggia le confesó sus ganas de irse y dijo que "No pensé que iba a ser tan duro".

"No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas", continuó reprochando Charlotte sobre los quehaceres a los cuales debe adaptarse. A su vez, también tiene que lidiar con la presión del buen desempeño que tuvo su hermano, Alex Caniggia, en la primera temporada.

Charlotte admitió que esperaba un trato diferente por parte de la producción de El Hotel de los Famosos 2 y no logra adaptarse a la convivencia. Intentando levantarle el ánimo, Rocío le dijo que puede zafar si uno de sus amigos gana una prueba y la invita a la suite. Pero Charlotte, lejos de tener buena voluntad le respondió que "No quiero compartir la suite con nadie".

Charlotte Caniggia se hizo cargo de la gerencia de El Hotel de los Famosos

Por el momento, solo fueron comentarios que Charlotte hizo durante una conversación con una amiga, pero sus actitudes pueden ser el desencadenante del primer gran conflicto entre los participantes. Para su sorpresa, Enzo Aguilar la defendió y dijo que la entiende a pesar de que los demás aseguran que "las tareas dignifican".

Fernando Carrillo destronó a Alex Caniggia

Con muchas ganas de competencia, Fernando Carrillo ingresó a la competencia con una corona en su cabeza señalando el derrocamiento de Alex Caniggia. "El año pasado hubo un emperador y este año me pareció bien imitar a un rey. Quiero además que escuchen mi tema el rey de la novela”, fueron sus primeras palabras el primer día del reality.