Desde hace algunas semanas, Javier Naselli y Vicky Xipolitakis volvieron a protagonizar un gran escándalo. A diferencia del 2019, el empresario decidió dar sus versiones en los medios de comunicación para dejar en claro las posturas distintas que tiene con la madre de su hijo, salvador.

El nuevo conflicto entre la expareja sería por el proceso de revinculación del empresario con su hijo, que tendría diversos impedimentos que serían generados por la exvedette. Ella, por su parte, señala que los hechos de violencia que vive con el empresario alejan a su hijo de su padre. En este contexto, se conoció un video que demuestra este tipo de situaciones, pero el círculo de Nasselli asegura que se tratan de acciones por parte de Xipolitakis para alejar al menor.

La palabra de la mamá de Javier Naselli contra Vicky Xipolitakis

Javier Naselli y Vicky Xipolitakis viven un nuevo enfrentamiento. En medio de denuncias de violencia y proceso de revinculación, la expareja se disputa el presente y futuro de Salvador, su único hijo en común. Puntualmente, el empresario denuncia públicamente que tiene diversos impedimentos para visitar a su hijo, pese a contar con el respaldo de la Justicia, teniendo la intervención de una trabajadora social.

En este contexto, fue Teresa, la madre de Naselli quien rompió el silencio para apoyar a su hijo y pedir por tener encuentros con su nieto, para ser parte de su crecimiento. “Siempre hay algún impedimento. Ella va a seguir y siempre va a evitar la vinculación de Salvador con su papá”, expresó la mujer en diálogo con Puro Show (eltrece).

“Ella va a seguir y siempre, con alguna razón va a impedir la vinculación de Salvador con su papá. O realmente no quiere que el niño se vincule con el padre o extorsiona al padre para que le dé más dinero”, expresó la mujer. En la misma línea, dejó en claro que para ella el conflicto está relacionado directamente con un tema de dinero, siendo que su hijo es “extorsionado” para que le dé más plata.

Pero también, Teresa dejó en claro que su nieto la está pasando mal por esta situación al revelar un momento que protagonizó con el pequeño al realizar una videollamada. “Yo le hablaba para preguntarle si quería que lo invitara a tomar un heladito, porque sabía que Javier tenía ganas de verlo. Se dio vuelta y me miró con unos ojitos, me dijo ‘no quiero hablar’, como diciendo ‘no sé qué hacer abuela’", contó. Y además indicó que no olvidará la mirada de tristeza de su nieto.

En este sentido, aseguró que la madre de su nieto tiene "un cariño enfermo" y "no es así como una madre debe querer a su hijo", ya que según si mirada lo quiere para ella sola, sin contar con la presencia del padre. Pero también, indico que Vicky no "encaja" en su familia. “Si hubiera querido, podría haber sido una gran señora, pero no lo quiso. Tenía otras intenciones desde el principio seguramente”, sentenció.

Por último, Teresa señaló que su nieto se ve inmerso en un contexto familiar en el que se apunta contra Javier, lo que afecta directamente en su relación. De esta forma, la mujer se involucró mediáticamente en el conflicto que enfrenta su hijo con Vicky Xipolitakis, dejando en claro que se encuentran con diversos obstáculos para mantener una relación con Salvador.