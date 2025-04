En ropa interior y sin faja, Wanda Nara mostró los resultados de su última cirugía

Wanda Nara impactó al mostrar los resultados de su última cirugía estética con una foto en ropa interior y sin faja. La imagen llega después de un fin de semana cargado de especulaciones, en el que numerosos usuarios la acusaron de abusar de los retoques digitales.

Tras días de críticas y cuestionamientos sobre su imagen, la empresa decidió responder con hechos y compartir una imagen sin filtros. Si bien en un principio su abogado, Nicolás Payarola, había asegurado que la intervención tenía fines médicos, Wanda terminó reconociendo que aprovechó la oportunidad para realizar algunos retoques estéticos, entre ellos, una liposucción.

El resultado de la última cirugía de Wanda Nara

El viernes pasado, en una entrevista con Ángel de Brito en LAM, la modelo admitió que su cirugía no fue exclusivamente por motivos de salud. “Aproveché el consejo médico de intervenirme por mis problemas de salud para hacerme algunos retoques”, confesó.

Desde entonces, la ex de Mauro Icardi fue compartiendo detalles de su recuperación. Primero, mostrando el proceso de cambio de su faja postoperatoria, en ocasiones con la ayuda de su hermana Zaira, y luego con selfies que fueron cuestionadas por el aparente uso de Photoshop.

Sin embargo, este lunes, la empresaria volvió a captar la atención de sus seguidores al publicar una imagen en ropa interior, dejando ver por primera vez su silueta sin la faja postoperatoria.

La modelo se puede ver recostada en la intimidad de su hogar, vistiendo un top deportivo negro y una bombacha de encaje rosa. Lo que más llamó la atención fue su marcada cintura, prueba del procedimiento al que se sometió días atrás.

Las reacciones en redes y el debate sobre la imagen de Wanda Nara

La publicación no pasó inadvertida y generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos la elogiaron por su nueva figura, otros cuestionaron su obsesión con la estética en medio del tratamiento que lleva adelante por leucemia.

"La que puede, puede" , "Soporten... ¡Quedó divina!" y "Hay un poco de foto en tu filtro" fueron algunos de los mensajes más repetidos. Otros, en cambio, la criticaron duramente: "Ni mi ex miente tanto" , "Pero si ayer no se podía cerrar la faja" , "La expectativa vs. la realidad" .

Horas antes de compartir la foto en ropa interior, Wanda publicó una imagen en el estadio Monumental mientras veía el partido de River Plate contra Rosario Central, acompañada de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo junto a Maxi López, y Francesca, su hija con Mauro Icardi.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue su presencia en la cancha, sino sus labios, que lucían visiblemente más voluminosos. "Wan, ¿qué tenés en la boca?" , "¿Le picó una abeja en los labios?" y "¿Quién te hizo la boquita?" fueron algunos de los comentarios que dejaron en su posteo.

Lejos de evitar la exposición mediática, Wanda Nara sigue compartiendo su vida en redes sociales, despertando amores y odios con cada nueva publicación. Mientras algunos la defienden y celebran su transparencia, otros la critican por priorizar su imagen en medio de su lucha contra la leucemia.