La princesa Ana es una de las royals con un estilo de la moda sofisticado y elegante. En sus responsabilidades reales, suele lucir atuendos de colores terrenales y looks adecuados para la realeza. Sin embargo, ella sabe mantener un estilo único en todo momento. Por eso, en los últimos días, decidió darle una oportunidad a las botas al estilo bucaneras y revolucionó las redes sociales. Lejos de sus clásicos calzados, la monarca supo insertarse en las tendencias.

Las botas al estilo bucaneras de princesa Ana

Botas bucaneras, el nuevo estilo de la princesa Ana

En la última semana, la princesa Ana caminó por las calles de Lydney, Gloucestershire. Allí, fue testigo de la devastación de hogares y negocios causada por la tormenta Bert que ocurrió en noviembre del 2024. A pesar de los esfuerzos de los residentes y voluntarios, la monarca vio algunos de los desastres, sobre todo en Lydney High Street. Por eso, decidió conocer a todos aquellos que trabajaron para distribuir sacos de arena para proteger los edificios, reforzar la infraestructura para evitar daños mayores y ayudar con la limpieza.

El look de la princesa Ana

Si bien su acercamiento llamó la atención de todos, quienes se mostraron agradecidos, no pudieron evitar destacar el look royal que la princesa lucía. Ella suele tener un estilo marcado por lo sofisticado y no muy llamativo. La monarca elige colores terrenales, como el verde oscuro y el marrón, pero los viste de una manera elegante, que marque su estatus en la Familia Real de Reino Unido. Por eso, la única hermana del rey Carlos III terminó sorprendiendo a sus seguidores cuando optó por otro calzado que no suele verse en la realeza.

Las botas al estilo bucaneras de princesa Ana

Ana decidió vestir un saco abotonado verde, que tapaba su look interno. El mismo jugaba con distintos tonos, usando los más oscuros para detalles en las mangas, el cuello o los mismos botones. De esta manera, lo acompañó con guantes marrones y una cartera con estampa a cuadros. Sin embargo, lo que llamó la atención y enamoró a todos fueron las botas estilo bucaneras. Ellas le brindaron la comodidad de caminar bajo la lluvia, y de poder ayudar a los voluntarios y residentes del lugar.

Las botas al estilo bucaneras de princesa Ana

La princesa Ana ya había usado este tipo de calzado en otras ocasiones, que también enamoró a todos sus seguidores. Pero decidió volver a marcar la ruptura con el calzado de taco tradicional que usan las mujeres en la Familia Real. La monarca logra destacarse con su estilo en la moda, pero prefiere seguir manteniéndose fuera del foco de atención, como su esposo, Timothy Laurence, y sus hijos, Peter y Zara. Esto le permitió llevar una vida tranquila, realizando sus responsabilidades con la comodidad de estar lejos de las cámaras.

A.E