Rosalía y Rauw Alejandro están en el mejor momento de su relación. La pareja se comprometió para casarse en el año nuevo 2023 y desde ese momento se han vuelto más inseparables.

Tras lanzar canciones juntos en donde plasmaron su relación, la dupla ahora está evaluando cuándo será su gran día.

Recientemente, la cantante de "El Mal Querer" visitó el programa "El Hormiguero" e hizo una importante revelación sobre lo que será su boda: “Tengo por ahí un vestido guardado”, comentó y reveló que se trata de una pieza exclusiva de la diseñadora de modas, Vivienne Westwood.

Sobre su gran día, la música aseguró que quiere algo "chill" con su familia y amigos, aunque todavía lo está pensando. “Siempre empiezas así luego vas sumando”, le dijo el entrevistador, Pablo Motos.

Cómo fue el pedido de casamiento de Rauw Alejandro a Rosalía

En la misma entrevista, Rosalía habló cómo fue el pedido que le hizo su pareja para comprometerse. La artista confirmó que fue en Puerto Rico, en la casa de los abuelos del cantante cuando apenas habían dado las 12 del nuevo año 2023.

“Justo habíamos subido para la terraza, yo no me lo esperaba” confesó la joven artista. “Yo veo que él se me arrodilla y buscaba algo, no lo podía sacar, tenía trabada la caja, sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar, claro”, recordó emocionada sobre aquel romántico momento.

