Primavera Sound Barcelona 2023: las mejores fotos antes de su llegada a Buenos Aires

Primavera Sound Barcelona 2023 ha llegado a su fin, y ha superado todas las expectativas que se tenían para este evento icónico. El festival ha logrado consolidar tradiciones que resultan reconfortantemente familiares, al tiempo que ha presentado sorpresas emocionantes. Tendrá su versión porteña en noviembre de este año y ya confirmó que Blur encabezará su lineup.

Los pronósticos se han cumplido con creces, con actuaciones impresionantes como la de Pet Shop Boys, quienes elevaron el concepto de la performance en la jornada inaugural del miércoles.

Villano Antillano.

New Order también cautivó al público al despedirse con la icónica canción "Love Will Tear Us Apart", mientras que Le Tigre unió generaciones con un discurso de batalla que aún resuena en la actualidad. Sin embargo, también hubo momentos inesperados que rompieron el guion establecido.

Trueno.

¿Blur interpretando "Luminous" por primera vez en más de dos décadas? ¿Ghost instalando un confesionario en el Parc del Fòrum para expiar los pecados propios del heavy metal? ¿Caroline Polachek actuando como corista improvisada de Alex G?

Rosalía.

¿The Wedding Present versionando a Low en un emotivo homenaje a Mimi? Todo esto y más fue lo que presenciamos en Primavera Sound Barcelona 2023... a menos que tu itinerario personal tuviera otros momentos reservados para ti.

Julián Casablancas.

Uno de los momentos más destacados fue cuando TURNSTILE liberó toda la energía acumulada durante un año de espera en el primer mosh pit. Además, los primos Kendrick Lamar y Baby Keem estrecharon lazos familiares sobre el escenario.

The Moldy Peaches.

Israel Fernández y Diego del Morao ampliaron la leyenda flamenca en el Auditori, mientras que Julia Holter y Swans demostraron que aquí los extremos siempre se tocan.

Tokischa

PinkPantheress cautivó al público con su carisma real, trascendiendo lo virtual. Fred again.. propagó amor en su multitudinario regreso al festival, un año después de su última aparición, y recibió ese amor multiplicado por parte del público.

Pet Shop Boys



Perfume reveló que en japonés, "kawaii" y "rave" se escriben con el mismo kanji. Beth Orton disfrutó de su reinvención en el sofisti-pop, Christine and the Queens presentó con dramatismo sobrio el universo de su proyecto "Redcar", Alvvays renovó nuestra fe en las melodías, Sudan Archives confirmó que los solos de violín son los nuevos solos de guitarra, Avalon Emerson se desdobló como DJ y como banda en menos de 24 horas, Skrillex encendió literalmente la madrugada.

New Order.

Halsey reveló su propio manual de instrucciones sobre cómo ser una estrella del rock, Japanese Breakfast caminó sobre el público en un espejismo maravilloso, The Comet is Coming desafió el estereotipo de que el jazz es una música estirada, y Shellac añadió otra página a su libro de visitas, que esperamos nunca se acabe.

Maneskin

Depeche Mode honró al pop electrónico y, por supuesto, al desaparecido Andy Fletcher, desatando una emoción compartida entre desconocidos. Finalmente, Depeche Mode hizo su esperado debut en Primavera Sound, convirtiéndose en uno de los momentos más emocionantes del festival.

Maneskin

Pero las sorpresas no se limitaron solo a las actuaciones. Esta edición de Primavera Sound Barcelona estuvo llena de estrenos tanto en el escenario del Parc del Fòrum como en España en general.

Le Tigre

El festival siempre ha sido conocido por sus apuestas arriesgadas, como lo fue en su momento la inclusión de The Moldy Peaches en su segunda edición. Adam Green y Kimya Dawson estuvieron presentes en aquella lejana edición y ahora han vuelto a ser protagonistas como un grupo de culto reunificado.

Kendrick Lamar

Primavera Sound ha evolucionado mucho desde entonces, pero sigue persiguiendo los sonidos contemporáneos más emocionantes. Ese impulso es el que impulsa todo el festival.

Adam Green.

En la jornada de cierre de este sábado, los asistentes pudieron disfrutar de actuaciones de artistas de renombre como Rosalía, Calvin Harris, The War On Drugs, St. Vincent, Maggie Rogers, Tokischa y John Cale.

Blur

Estos artistas pusieron el broche de oro a Primavera Sound Barcelona 2023, a la espera de la fiesta Brunch Electronik y los últimos shows en Primavera a la Ciutat del día siguiente.

Ahora habrá que esperar a Noviembre, cuando el Primavera Sound desembarque en Buenos Aires. Promete superarse.