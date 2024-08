Rosina Beltrán vivió un incómodo momento en la televisión uruguaya: qué pasó

En los últimos meses, Rosina Beltrán ganó una gran popularidad tras su participación en la última emisión de Gran Hermano en la Argentina. Ahora, la joven de 27 años disfruta de su nuevo presente con una incipiente carrera en el modelaje y los medios de comunicación, aunque vive grandes momentos, recientemente atravesó una incómoda situación durante una entrevista en vivo, en su tierra natal, Uruguay.

El incómodo momento que vivió Rosina Beltrán

Al regresar de Europa tras realizar campañas publicitarias, Rosina Beltrán vivió un particular momento en la televisión uruguaya. La joven fue invitada al ciclo Algo Contigo, donde como suele mostrarse, estaba muy contenta por ser entrevistada. Y todo marchaba bien hasta que la periodista Anahí Lange la descolocó con una pregunta sobre su personalidad.

"Ro, la gente decía si te hacías o si no te hacías (la niña) en Gran Hermano, y entre todo eso se habló de un diagnóstico médico, por decirlo de algún modo, que era adolescencia tardía o algo así. ¿Es real?", indicó la periodista en referencia a las críticas que Rosina recibió en redes sociales durante su participación en el reality.

Un tanto nerviosa, la exparticipante de GH se mostró sorprendida al escuchar la consulta, y no dudó en responder: "Me estás dejando descolocada. Que pregunta de m....". En ese momento, Lange aclaró que esto se inició luego que el público notara en ella una actitud un tanto "infantil".

Un tanto más seria, Rosina explicó que no estaba enterada de esta cuestión. "Sí tengo mi lado de inocente, infantil. Me encanta tenerlo y ojalá lo pueda conservar toda mi vida. Pero no, no hay ningún diagnóstico. La gente habla muchas cosas. Se dicen muchas cosas horribles. Pero, por favor, hay que tener mucha consideración con las cosas… Ya estoy curada de espanto", aseguró la exparticipante.

En ese sentido, la joven fue consultada sobre cómo vive las críticas hacia ella y explicó que su primera medida es no tener una cuenta de Twitter (ahora X), que suele ser una red social vinculada con una bajada de línea un tanto más cruel, donde se pueden encontrar comentarios de todo tipo. Y también, indicó que suele hacerle casos a los comentarios malintencionados, ya que son "pocos los temas que le afectan".

Pese a que Rosina se mostró incómoda ante la pregunta de la periodista, rápidamente volvió a mostrarse sonriente y analítica sobre su gran presente.