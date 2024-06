Rosina Beltrán de Gran Hermano sufrió un tremendo golpe en vivo

Rosina Beltrán fue invitada al programa de streaming de Gastón Trezeguet, Se Picó, tras su paso por Gran Hermano y protagonizó un terrible blooper que no tardó en viralizarse en todas las redes sociales.

Todo comenzó cuando la exhermanita decidió bailar junto a Coti Romero y el conductor del ciclo la canción que Lowrdez de Bandana escribió para Furia Scaglione, pero en el medio de la coreografía tuvo un accidente.

Rosina Beltrán en Se Picó.

Rosina se distrajo al bailar y no vio un gran escalón que hay en el medio del estudio. Por eso, la joven terminó desplomada en el piso al lado de las sillas.“¡Se mató, Rosi!”, expresó Gastón entre risas al ver a la uruguaya.

Rosina Beltrán se levantó y mostró que estaba bien, sin embargo, Alfa, que también estaba presente en Se Picó, decidió chicanearla en vivo mientras Coti Romero se reía: “Fue la maldición de Furia”.

Rosina Beltrán reveló cómo fue convivir con Furia Scaglione

La exparticipante de esta edición de Gran Hermano fue al ciclo de Georgina Barbarossa tras su salida del reality para poder hablar de su paso por la casa más famosa del país. En ese contexto, fue Pía Shaw quién le consultó cómo fue vivir junto a Juliana.

"Al principio, las primeras semanas de Furia fueron heavy heavy como ella estaba y a mí me repercutía. Después la vas conociendo y no te queda otra que acostumbrarte, sino te enloquecés. Y no la justifico, pero ella es así desde el día uno", reveló al aire Rosina Beltrán sobre la personalidad de Furia Scaglione.

J.C.C