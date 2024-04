Rosina Beltrán fue eliminada de Gran Hermano 2023 hace apenas 9 días, y desde entonces visitó varios programas donde habló sobre su experiencia en el reality más visto del país. Ahora, la joven uruguaya estuvo en el programa de Georgina Barbarossa y reveló cómo fue la convivencia con Juliana “Furia” Scaglione.

Recordemos que la exparticipante de esta edición fue una de las pocas personas que pudo vivir en la casa más famosa del país sin confrontar ni pelear con Furia. Sin embargo, Rosina admitió que esto no fue fácil y que le costó adaptarse a la energía de Juliana.

Rosina junto a Julieta Poggio.

Todo empezó cuando un panelista habló sobre las actitudes recientes que la participante más polémica estaba teniendo dentro de la casa, a lo que Beltrán comentó: "Pero Furia es así". Al escucharla, Lío Pecoraro le respondió indignado: "No puede ser que porque “Furia es así” justifiquemos", y la uruguaya agregó rápidamente: "No, no la justifico".

Por último, Rosina Beltrán compartió detalles de lo que vivió en Gran Hermano al vivir junto a Rosina Beltrán: "Al principio, las primeras semanas de Furia fueron heavy heavy como ella estaba y a mí me repercutía. Después la vas conociendo y no te queda otra que acostumbrarte, sino te enloquecés. Y no la justifico, pero ella es así desde el día uno".

La fuerte opinión de Nancy Pazos al escuchar la experiencia de Rosina Beltrán

Al escuchar lo difícil que es la convivencia en la casa más famosa del país y ver las constantes peleas que causa Furia Scaglione, la panelista de "A la Barbarossa" la comparó con Alfa y se mostró indignada.

"Es lo mismo que pasó con Alfa en la edición anterior. Al principio era 'Alfa, Alfa. Y bueno, es Alfa'. Hasta que un día dijeron basta. Pero vemos todos esos gritos (de Furia) y cualquiera de nosotros podemos decir que es insoportable", expresó Nancy Pazos tras escuchar a Rosina Beltrán.

