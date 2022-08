Ruggero Pasquarelli asumió que la separación de Cande Molfese fue por su mal comportamiento: "Fui infiel"

Hace dos años que la relación entre Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli llegó a su fin, pero a pesar del tiempo transcurrido, recién ahora salió a la luz la versión del artista italiano sobre lo sucedido con la actriz argentina.

En medio de una entrevista le preguntaron a Ruggero por Cande Molfese y se animó a confesar su mal comportamiento. "Que hayamos cortado no fue culpa de la pandemia. La verdad es que no me porté bien, fui infiel y aprendí mucho de esa relación, de haberme portado mal desde ese sentido. Obviamente ella no se lo merecía, pero bueno...la vida a veces te lleva para lugares donde uno no quiere", expresó el artista con total sinceridad.

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli.

Con respecto a cómo se siente con lo que hizo, el cantante manifestó: "Obvio que me arrepiento. A veces nos podemos equivocar, me equivoqué, me arrepiento, pero la vida sigue para adelante".

"Yo creo que la distancia, estar tanto tiempo lejos y todo eso no ayudaba para nada", sentenció el ex de Cande Molfese cuando se refirió a los motivos que lo llevaron a ser infiel hace dos años atrás.

La reflexión de Ruggero Pasquarelli tras la separación de Cande Molfese

A pesar de su mal comportamiento, Ruggero relfexionó sobre lo aprendido y dejó en claro lo siguiente: "Si querés de verdad a una persona es importante el respeto ante todo y no quisiera hacer sufrir a nadie más como seguramente sufrió Cande".

El entrevistador le preguntó si creía en el karma, ya que actualemente el italiano está en pareja, pero sin vueltas acepto: "Si vuelve lo aceptaré porque fui una mierda".