Ruggero Pasquarelli estuvo anoche en PH, Podemos Hablar y en el punto de encuentro, cuando Andy Kusnetzoff le pidió a sus invitados que se acercaran los que habían estado muy cerca de la muerte. El actor Italoargentino dudó en pasar, pues era algo que jamás había contado, pero finalmente, tomó el valor y habló del tema.

“Nunca lo conté y fue algo muy heavy y por eso dudé en avanzar. Cuando tenía 14 años me diagnosticaron un linfoma marginal en el brazo. Era un tumor benigno de la piel. Me salieron muchas ronchas y pelotitas en los brazos”, narró Ruggero Pasquarelli, al tiempo que se quitó el saco para mostrar la cicatriz que le había dejado el quiste principal.

Ruggero Pasquarelli confesó que estuvo cerca de la muerte debido a un cáncer.

“Fue realmente preocupante para mi familia. Yo no estaba tan al tanto porque mis padres no me contaban lo que estaba pasando. A mí me picaba muchísimo, pero me decían que no me rascara. Hasta que llegó el momento de los análisis y de empezar a ver. Yo no estaba muy al tanto, pensaba que era algo normal que le puede pasar en la vida de cualquier otra persona”, confesó el cantante y actor.

Cuando ya estaban seguros de que se trataba, los padres de Ruggero le confesaron lo que ocurría en su cuerpo y con su salud: “Era un cáncer benigno, eso me dijeron mis padres. Y llegó de la operación, me sacaron una bola muy grande”. Fue ahí donde el actor mostró su cicatriz. “Quedó una linda cicatriz, es el recuerdo de algo muy fuerte”, agregó el famoso, explicando cada una de las partes de su cuerpo por donde le brotaron los quistes.

“Me sacaron la más grande, y de repente, mi mamá, que es muy católica, pidiendo mucho en oración, desapareció… La preocupación de mis padres me hizo preocupar a mí”, contó Ruggero, Finalmente, el actor contó que cada año se hace chequeos de rutina, pero remarcó que se encuentra sano.

Ruggero Pasquarelli le dedicó un posteo a Tini Stoessel

El actor y exprotagonista de Violetta, novela que protagonizó como figura principal, Tini Stoessel, en el 2012, publicó una foto en la que está, junto a la actriz y cantante, en una alfombra roja en un famoso centro comercial. “Los amo con todo mi corazón, serán siempre parte de mi vida eterna”, comentó Ruggero.

Ruggero Pasquarelli se hizo conocer mucho más, con su papel de Federico Paccini, en la telenovela de Disney Channel, Violetta. Hoy, a 10 años de que se haya lanzado la ficción, de la cual hizo parte, su presencia en los medios sigue vigente y sumando fans con su talento artístico.