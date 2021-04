Sabrina Garciarena, angustiada por el futuro de sus hijos: "No es natural encerrarlos"

Sabrina Garciarena se mostró muy preocupada por los crecientes casos de coronavirus y la posibilidad de que las medidas de restricción lleguen a los colegios y se limiten las clases a la virtualidad, como ocurrió en todo el 2020.

“Me parece que de ninguna manera tiene que pasar. Está totalmente demostrado que los chicos no son de riesgo“, comenzó la actriz en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Nuestra familia tuvo coronavirus y uno de mis hijos tuvo muchísima fiebre también. No son de riesgo y la verdad que dejarlos encerrados otro año más me parece una locura para sus cabezas para nosotros como padres que la virtualidad no funciona, por lo menos en mi experiencia con un hijo que hizo un primer grado“, agregó.



Luego, la esposa de Germán Paolosky explicó su situación: “Más allá del virus, que va a estar, que viene y sigue, y van a pasar años porque hay cepas nuevas, y todo, yo creo que me parece bien lo de las doce de la noche y que las reuniones sociales no se hagan. Me he cuidado muchísimo. Tuve familia en pandemia y mis padres, suegros, no han conocido al bebé hasta que tenga medio año. Pero con el colegio no“, dijo al respecto.

Por último, cerró: “Los chicos necesitan sociabilizar y tener el contacto con sus pares y maestros. Cuando dicen que van a cerrar me parece una locura, ojalá que no pase. No es natural para los chicos encerrarlos. Y las escuelas no están preparadas para la virtualidad. Todavía no funciona para los niños más chiquitos, quizás para la secundaria si“.

La palabra de Sabrina Garciarena tras convertirse en mamá durante la cuarentena

En plena pandemia, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski se convirtieron en padres por tercera vez. La pareja le dio la bienvenida a Mía en medio de la cuarentena obligatoria. Ahora, a 2 meses del nacimiento de la pequeña, la actriz reflexionó sobre cómo lleva adelante la maternidad en esta difícil situación que atraviesa el mundo.

"Es todo muy extraño aunque intento desdramatizarlo porque es algo que le está pasando a todo el mundo", expresó en un vivo de Instagram que hizo con Carolina Oltra.

"Hoy por hoy, todos escuchamos de algún conocido o sabemos de alguien que está contagiado pero cuando estaba por tener, no. Nosotros teníamos más o menos 40 días de encierro, nos internamos en el (Hospital) Otamendi y todavía no había casos ahí... estaba un poco más tranquila. Quizás si me hubiera tocado parir ahora, sería diferente", confesó la actriz sobre los días previos al nacimiento de Mía.