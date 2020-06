Sabrina Garciarena habló sobre la posibilidad de personificar a Wanda Nara en su serie

Esta semana un rumor bomba sobre una posible serie sobre la vida de Wanda Nara comenzó a circular con fuerza y de hecho la mediática confirmó la propuesta. Según contó este lunes Tomás Dente en "Nosotros a la mañana" la producción de Netflix ya tendría una posible candidata para ponerse en la piel de la rubia: Sabrina Garciarena.

Enterada de estas versiones, Garciarena habló sobre la posibilidad de ponerse en la piel de una de las mujeres que más polémicas ha generado en le mundo del espectáculo vernáculo.

"Escuché, me llamó un montón de gente pero conmigo no se comunicó nadie sobre este tema", le dijo la actriz al sitio Primicias Ya. "Soy actriz, me gusta interpretar personajes todo el tiempo diferentes. No la conozco en profundidad a Wanda pero tiene un montón de cosas para interpretar. Puede ser, me encantaría, pero hasta el momento no recibí ninguna propuesta", destacó.

¿Se dará?