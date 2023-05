Las palabras de Sabrina Rojas por su cumpleaños: "Me amo como nunca antes lo hice"

La actriz Sabrina Rojas cumplió 43 años el 6 de mayo. La taurina compartió los saludos de sus seres queridos, amigos y colegas del medio en sus historias pero también se dedicó unas palabras que decidió compartir con sus seguidores. "Hoy cumplo hermosos 43 años. Recuerdo cuando tenía 25 , 30 y me decían que a partir de los 40 se venía la mejor etapa", comenzó escribiendo la ex de El Tucu López.

"No pasa por cómo llegues físicamente, para nada ,pasa por lo recorrido, porque sos joven pero con otra madurez para disfrutar de todo, vivís a pleno lo bueno y no te juzgas tanto por lo malo. La vida de nadie es perfecta , menos la mía. Pero a esta edad sentís que te comes el mundo y cada vez te importa menos lo qué pasa a tu alrededor ,solo elegís", agregó la rubia de cuerpo tallado a mano. Antes de finalizar, escribió: "Me amo como nunca antes lo hice y estoy orgullosa de mi .Y así voy, más guapa que nunca por la vida"

Las palabras de Sabrina Rojas por su cumpleaños:

La publicación tuvo cientos de comentarios de sus seguidores deseándole un feliz cumpleaños y también colegas del medio como Guido Zaffora, Paula Cháves y la actual pareja de su ex Luciano Castro, Flor Vignia y miles de me gusta.

El enojo de Sabrina Rojas con la prensa

La actriz Sabrina Rojas se mostró muy molesta con la prensa y decidió aclarar los tantos con respecto a su relación con su ex pareja El Tucu López. "No sé bien quién publicó primero. Pero no puedo creer cómo todos los portales replican algo que jamás dije", escribió desde las historias de su Instagram.

Sabrina Rojas habló de su relación con el Tucu López y se enojó con la prensa

Además, agregó: "Tampoco sé cómo alguien se levanta un día y se le ocurre escribir porque sí, algo completamente inventado, donde dicen que cuando llegue de viaje fui abordada por periodistas y a ellos les dije estas cosas". Para concluir, agregó: "No sé si hago bien en aclararlo, pero hay veces que no puedo dejar pasar que pongan cosas que jamás dije, como muchas otras, pero hoy sólo me voy a referir a esto".

J.M