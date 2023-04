¡Está asustado! Revelaron el miedo que tendría el Tucu López luego de separarse de Sabrina Rojas

Hace un par de días, Sabrina Rojas y el Tucu López tuvieron una escandalosa separación que dio de comer a los medios por días y días. El reconocido conductor le fue infiel a la actriz con una mujer en la provincia de Córdoba. De todas formas, él niega rotundamente esto y está en la lucha para recuperar su amor. A pesar de que parecía que el tema ya había mermado y las polémicas se habían calmado, recientemente el tema volvió a resurgir luego de que en Socios del Espectáculo revelaron algunos detalles.

La realidad es que la determinación de separarse la tomó Sabrina Rojas, que se encargó de contar en los medios el por qué de su decisión, ya que todavía no había confirmada ninguna infidelidad y el Tucu López negaba las supuestas infidelidades con contundencia. La actriz contó: "Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. No tengo por qué dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana".

Sabrina Rojas se fue del país para alejarse del Tucu López

Luego, siguió explicando: "Hasta ese día estaba todo bien. Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente", sentenció Sabrina Rojas sobre por qué decidió separarse aunque el Tucu López niega la infidelidad. Y también él dio su palabra sobre la situación: "Yo no me manejé bien. No tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo".

En Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de El Trece, trascendieron información sobre esta ruptura amorosa y cómo se encuentran los protagonistas. Según cuentan los periodistas, el Tucu López tendría miedo de que suceda algo. Esto surgió cuando comenzaron a lanzar algunas polémicas: "Espero que no existan varias Damaris. Tiene miedo de que salgan otras Damaris". Este sería el miedo que tiene el Tucu López, que salgan otras chicas a hablar de nuevas supuestas infidelidades, y así, tirar a la basura toda mínima probabilidad de reconciliación con Sabrina Rojas​.

Sabrina Rojas junto al Tucu López

Anteriormente, el Tucu López habló del tema y de los rumores de infidelidad a Sabrina Rojas, y se encargó de desmentirlos. "Fue de 'poco cuidado'. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis. Esa es mi intención. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, Sabrina me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo​", explicó el conductor sobre su amor hacía la actriz.

Por otro lado, Damaris, la chica con la que el Tucu López le habría sido infiel a Sabrina Rojas, declaró: "Solamente estuve en Zebra (el boliche) con él, No hablamos demasiado, solamente estuvimos tomando unos tragos juntos. Me ofreció tomar de un vaso. Estaba tomando vodka. Le dije que me estaban volviendo loca de todos lados".

