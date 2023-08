Ximena Capristo no se guardó nada al expresar su opinión sobre Paula Chaves y Pedro Alfonso la semana pasada en el programa LAM, acusando a Peter de maltratar a Gustavo Conti, su esposo, y estableció que Paula era una falsa asegurando que criticaba a sus amigos, Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Las declaraciones encendieron el debate sobre la relación entre los ex amigos. Sabrina también comentó cuando le consultaron sobre Chaves en El debate del Bailando, dejando a muchos preguntándose si la versión de Capristo tenía fundamentos sólidos.

Ximena Capristo en LAM

Sabrina Rojas rompe el silencio y ofrece detalles sobre el conflicto con Ximena Capristo y su relación con Paula Chaves. Rojas revela cómo se deterioró su amistad con Capristo y explica que después de ciertos comentarios picantes en los medios, su vínculo cambió drásticamente.

Además, habla sobre su cercanía con Paula Chaves, explicando que, a pesar de las diferencias, siguen en contacto debido a la amistad entre sus hijas.

Sabrina Rojas en El Debate del Bailando

Sabrina Rojas responde ante las declaraciones de Ximena Capristo

Rojas no descarta la posibilidad de que haya habido críticas, pero declara que no cree que Paula Chaves haya hablado negativamente de ellos. “No quiero decir que Ximena miente. Qué sé yo. A lo mejor nos habrá criticado en algo” comentó la actriz en El Debate del Bailando.

Además, Sabrina destaca que aunque no se ven a menudo, tienen una buena relación y deja entrever su deseo de reconciliación. "No lo creo de Paula, para nada. ¿Si no qué sentido tenía juntarnos? No nos vemos con cotidianidad, pero tenemos una linda relación” revela Rojas.

