Ximena Capristo destapó la olla en LAM y contó cuál fue el conflicto que alejó a Gustavo Conti, su marido, de Pedro Alfonso y Paula Chaves.

La angelita contó en LAM que tuvieron una relación estrecha mientras Conti fue su compañero en una obra teatral, pero las cosas no terminaron bien sin ningún motivo aparente. "Me pareció como que había un manoseo, ‘que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra y que él esto que el otro’, y a mí me gustan las cosas claras. Yo, si soy amiga de tres parejas, y compartimos todo, y si una me habla mal de la otra ya digo ‘mmmm´…”, confesó Capristo sobre Pedro Alfonso y Paula Chaves.

Abracadabra, la obra que compartían Pedro Alfonso y Gustavo Conti que originó la pelea

“Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo, destratos. Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, agregó luego.

Cuál fue la obra que desató el escándalo entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso

En medio del escándalo que desató Capristo, en LAM revelaron cuál fue la obra donde comenzó la distancia entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso.

Se trata de Abracadabra, una obra que llegó a Carlos Paz en la temporada de 2017 y que también protagonizaban Flor Vigna, Freddy Villarreal, Iliana Calabró, Huevo Müller, Silvina Luna y El Polaco, quienes comenzaron su romance en ese momento.

Cuando revivió este relato, Capristo sumó más detalles sobre el trato de Pedro Alfonso hacia Gustavo Conti. "Empezaron a surgir cosas que no entendíamos. Gus hizo toda la gira con Pedro, venía mal. No entendía por qué no le hablaba. Algo pasó", dijo.