En estos últimos días, se desató un intenso rumor sobre un posible romance entre la actriz Sabrina Rojas y el futbolista Darío Benedetto. Todo comenzó cuando se filtró la información de que ambos habían sido vistos juntos en un conocido boliche porteño, compartiendo una velada muy cercana.

Sabrina Rojas

Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de esta noticia, y las versiones comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que habían visto a la pareja besándose apasionadamente. Mientras que, LAM increpó a la modelo para consultarle sobre este posible romance que estaría naciendo con el jugador de futbol.

Sabrina Rojas habló de su supuesto romance con un jugador de fútbol

LAM se hizo eco de los rumores que vinculaban a Sabrina Rojas con Darío Benedetto y decidió consultarle a la actriz al respecto. En una entrevista exclusiva, la modelo rompió el silencio y decidió dar su opinión sobre el tema. “Majo Martínez contó que (Sabrina) le comió la boca en frente de todos a Pipa Benedetto” comenzó diciendo Yanina Latorre y aseguró que “ella dijo que se fue del lugar con el jugador”.

“¿Qué hay de cierto en la noche de furor con Pipa Benedetto?”, le consulto el reportero cuando increpó a Sabrina Rojas. “Nada, nada”, respondió la actriz quitándole importancia a los rumores. Entonces, procedió a consultarle si el Pipa Benedetto se encontraba en el mismo lugar bailable; “Estaba en el mismo lugar y nos saludamos”, respondió Rojas.

“Viste que ahora están de moda las amantes porque él esta en pareja, está casado” insinuó Santiago Sposato. La modelo, de manera rápida, contestó tajante: “No me metan en líos que no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado en mi vida, es lo único que me interesa aclarar”.

Sabrina Rojas y el Pipa Benedetto

“No voy a hablar, porque vengo de una”, aclaró la modelo en su afán de evitar el tema. Además, la influencer dio un dato revelador: “De las personas con las que realmente estuve, jamás se supo nada”.

Si bien el rumor de un romance entre Sabrina Rojas y Darío Benedetto generó gran expectativa y debate en los medios, la actriz desmintió categóricamente esta versión. Sin embargo, la verdad sobre lo que ocurrió esa noche en el boliche porteño sigue siendo un misterio.

N.L