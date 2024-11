Confirmaron que Luciano Castro le fue infiel a Flor Vigna con Sabrina Rojas

En medio del conflicto entre Luciano Castro y sus ex parejas, Sabrina Rojas y Flor Vigna, sobre una presunta infidelidad con su actual novia, Griselda Siciliani, Marcela Tauro confesó en Intrusos que Castro le fue infiel a la actriz con la conductora.

Hace unos días, la expareja de Castro y Madre de sus hijos, Sabrina, sostuvo que la protagonista de “Envidiosa” padecía una especie de “obsesión” por el actor mientras ella estaba embarazada, insinuando que Siciliani le mandaba mensajes a Luciano mientras él estaba en pareja y esperando a su hijo. “Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa”, declaró la conductora dejando entrever un conflicto personal con la actriz.

En esta línea, la panelista Marcela Tauro defendió a Rojas en Intrusos y destacó la actitud para proteger a Luciano que tuvo la modelo: “Vino a dar la cara a ella, no él, porque ella sabía que lo podía defender”. Además, Marcela Tauro cuestionó el deseo de las mujeres por relacionarse con Luciano Castro: “A esta altura de mi vida, yo no me metería con Luciano Castro, ¿qué querés que te diga? Pero las chicas se meten”. También, agregó: “Cuando Luciano estaba con Flor Vigna, a mí me consta que él estaba viéndose o histeriqueándose con Sabrina Rojas”.

Flor Vigna y Luciano Castro.

Por su parte, Flor Vigna decidió no quedarse callada y se sumó al escándalo. La cantante opinó sobre la polémica en Intrusos y aseguró “estar en otra”. Además, se diferenció de aquella etapa de su vida y revalorizó el proceso que tuvo que hacer cuando se separó de Luciano.

“Ya no pertenezco más a ese capítulo. Hice muchas cosas para estar en mi vida y ahora estoy trabajando, estoy en otra”, declaró Flor Vigna en diálogo con Intrusos. A su vez, defendió a Sabrina Rojas y criticó a Griselda Siciliani: “Creo que debería dejar de meterse en (otras) parejas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga”, agregó, además, sobre el perfil bajo que busca mantener Griselda Siciliani en redes.

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani.

Por otro lado, parte de la polémica habría iniciado cuando Sabrina Rojas, el domingo pasado, compartió una imagen en sus historias de Instagram con una musculosa de Luciano Castro de forma provocadora, a la que le agregó la canción “Tu vicio” de Charly García.

La musculosa, holgada de color gris y con un diseño blanco, fue reconocida como una musculosa del actor, que como último archivo había compartido un video en su Instagram en el 2023 donde se lo veía usando la misma prenda, dos años después de haberse separado de Sabrina.

Sin embargo, Luciano Castro no se sumó al conflicto, todo lo contrario, “respondió” compartiendo fotos con Griselda en sus redes. En sintonía, Griselda Siciliani también busca evitar el conflicto, más allá de que se vea más que involucrada. Por ahora, la polémica parece no haber terminado y se podrían esperar más declaraciones al respecto en los próximos días.

VFT