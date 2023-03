Salieron las primeras imágenes del debut de Juanita Tinelli como modelo en la Semana de la Moda en París

Juanita Tinelli logró su sueño de desfilar por primera vez en la Semana de la moda de París, uno de los eventos más importantes del mundo fashionista.

La modelo abandonó Argentina, se despidió de su familia para conseguir aquel deseo con el que soñaba desde hace tiempo, este sábado lo concretó desfilando para Keir Noir Ninomiya, firma del diseñador japonés Rei Kawakubo, que se distingue por sus diseños vanguardistas al mezclarlo con la moda y el arte.

Juanita Tinelli en una sesión de fotos

Desde su cuenta de Instagram compartió las primeras imágenes de la producción y el desfile. Antes de dejar el país, Juanita habló sobre su pasión sobre las pasarelas: "Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver. Estoy viendo, pero creo que va más por Francia. Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta, lo disfruto mucho...".

Juanita Tinelli en la Semana de la Moda en París

Juanita Tinelli debutó en el Fashion Week de París y Marcelo compartió su primera foto en la pasarela

Orgulloso del avance de su hija, el conductor le dedicó especiales palabras. "Qué emocionado estoy de verte desfilar en el Fashion Week de París, hermosa y amada Juanita Tinelli", comenzó escribiendo el conductor. "Se cumplió un gran sueño para vos. Y lucir la ropa de Ninomiya es increíble. Te amo y te admiro", dijo El Cabezón.

Luego, Juanita Tinelli compartió ese post y expresó cómo se siente en este especial momento. "Estoy soñando. Te amo", dijo.

