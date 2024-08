Luli Fernández y Pablo Mouche formaron una pareja icónica de su momento, los dos jóvenes exitosos en sus rubros daban de que habla, ya que a la gente les encantaba este dúo. La periodista y el futbolista habían proyectado hasta el casamiento, pero eso nunca llego a concretarse.

Luli y Pablo se conocieron mientras que ella conducía el programa ‘Área 18’ en TYC Sports, el entonces jugador de Boca Jr. asistió a la transmisión y fue un flechazo instantáneo. El amor surgió en 2009, cuando Fernández tenía 21 años y Mouche 22, y su relación duro hasta el 2012.

Con la confirmación de su ruptura surgieron muchos rumores en cuanto al motivo, la que más persistía es que uno de los dos tenía un amante, pero fue un amigo cercano a la ex pareja el que esclareció las aguas contando que los jóvenes venían con problemas desde hace meses. Luli y Pablo empezaron a convivir al cumplir un año de relación, por lo que no sorprendió que existiesen algunos problemas.

Esto es lo que dijo Luli Fernández sobre el motivo de su ruptura con Pablo Mouche

Luego de terminar con tres años de relación, fue Luli Fernández la que desmintió uno de los rumores más fuertes. Esto sucedió en el programa que conducía Flor de la V por ‘El Trece’, que se llamaba “La Pelu”, y donde fue invitada la modelo.

Luli se encargó de dar algunas declaraciones que causaron risas y disolvieron rumores: "Se dijo que yo llegué a mi casa y que lo encontré con dos mujeres. Cualquier persona que habla conmigo un minuto sabe que, si yo encuentro a mi pareja con una, dos o tres mujeres, lo último que hago es darme vuelta llorando".

Fernández no se quedó ahí, decidió decir algunas cosas más en cuanto a los rumores de infidelidad por parte de Pablo Mouche: “Me voy con las cabezas de esas dos yeguas en las manos y el muchacho agarrado a la silla y prendido fuego. No soy pacifista en ese aspecto”. De esa forma, Luli Fernández terminó de asegurar que todas las cosas que se dijeron son mentira y que no fue ese el motivo de su ruptura.

Aunque Luli Fernández no se expresó mucho en cuanto a cuál fue la gota que rebalsó el vaso, pero sí dio a entender que simplemente se terminó el amor: “El amor puede ser muy intenso, y como es de intenso es cuando llega, también se va. Son momentos y son ciclos”.

