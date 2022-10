Revelan cómo fue la reacción de Mauro Icardi tras la foto del beso de Wanda Nara y L-Gante

Mauro Icardi decidió mantener el perfil bajo en redes sociales después de su descargo en vivo.

Tras romper el silencio, el deportista dejó de compartir mensajes románticos para Wanda Nara y se alejó de lo mediático por unos días. Pero el periodista Juan Etchegoyen reveló cuál fue la reacción del futbolista, después de que aparecieran imágenes de la empresaria a los besos con L-Gante en un boliche de Quilmes.

Me dijeron que el que ya no sabe más qué hacer es Icardi. Estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor. Me acaban de enviar un mensaje mientras estoy al aire sobre esto y es impresionante”, dijo el periodista en Mitre Live.

La foto de Wanda Nara a los besos con L-Gante

" Icardi habría llamado a Wanda para pedirle explicaciones, para exigirle que vuelva ya a Turquía y que termine con esta farsa. Cuando me contaron esto utilizaron la palabra desencajado. No puede más con su bronca y tristeza", disparó.

A pesar de estas versiones, un detalle demostraría que Mauro Icardi aún no pierde la esperanzas y mantiene la ilusión de que la relación con Wanda Nara mejorará y sigue teniendo su foto de perfil en Instagram junto a ella.

Mauro Icardi sigue teniendo su foto de perfil en Instagram junto a ella.

Una esperanza para Mauro Icardi: Wanda Nara habló del beso con L-Gante

Mientras Mauro Icardi elige mantener la calma en redes, Wanda Nara continúa con su gira junto a L-Gante.

Además de ser la protagonista de su nuevo video, aparecieron imágenes que lo muestran a los besos en un boliche. Sobre estas postales que recorrieron las redes sociales, la empresaria tuvo que salir a dar explicaciones.

"No me estaba besando en esa imagen. Pero sí! Es verdad que estaba en ese lugar. Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás. Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa", dijo Wanda en Twitter en respuesta a un usuario.

Wanda Nara habló del beso con L-Gante y le tiró un palo a Mauro Icardi