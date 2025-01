Lali Espósito y la China Suárez en el pasado fueron muy amigas, sin embargo, de un momento para el otro las actrices se distanciaron sin dar explicaciones. Pero recientemente se dio a conocer en pleno programa de stream los sorprendentes motivos de la fuerte pelea que ambas protagonizaron.

Lali Espósito y la China Suárez

Así fue la fuerte pelea de Lali Espósito y la China Suárez

La China Suárez ha sido una figura constante en los titulares de los medios de comunicación debido a su participación en varias polémicas relacionadas con su vida amorosa. La actriz, en más de una ocasión, fue la "tercera en discordia" en relaciones amorosas de otros, lo que ha generado un gran revuelo en la prensa y entre el público.

La China Suárez

Todo parece apuntar a que la modelo también se habría involucrado en vínculos de quienes eran sus amigas más cercanas, y es que se reveló que Eugenia y Lali Espósito se habrían peleado fuertemente por este motivo. La información se compartió en el programa Bondi, el cual está a cargo de la conducción de Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa.

"La China Suárez es quilombera desde que está en Casi Ángeles", comenzó diciendo Ochoa y este comentario fue respondido por Bongiorno, quien acotó : "Pero pará, pará... en Casi Ángeles era una nena, yo no sé si eso cuenta ahora". Sin dar vueltas, el ganador del Cantando explicó: " Acá voy a volver con un chisme, voy a volver a recordar, voy a volver al pasado".

Lali Espósito y la China Suárez

"Cuando Lali corta con Peter Lanzani. No sé si se acuerdan, pero ellos estuvieron casi dos años en pareja durante las temporadas en pareja, que casi todo el mundo los amaba. La pareja perfecta eran. Y de repente cortan. La China era la amiga de Lali. ¿Y qué es lo primero que hace? Esto fue medio un escandalete, pero no trascendió tanto" argumentó Pepe.

"Lali, no,Lali, no... La China le presentó a Peter a su mejor amiga. ¿Entendés? A partir de ahí Lali se enfureció y estuvieron más de un año entero sin hablarse, porque Lali dijo: "corto con mi novio y vos a la primera persona que se lo presentas es a tu mejor amiga para que se lo chape cuando vos y yo más o menos tenemos una relación muy cercana a la amistad... ¡Esa es la China Suárez! A la China no le importa nada. Siempre fue así. Y después tuvo lío con Rochi Igarzabal porque Rochi se puso de novio con Tacho Riera, que la China lo dejó, pero cuando se enteró que ellos estaban chapando, los volvió locos, les gritaba en los pasillos. Fue todo un tema. La China no vive ni deja vivir y está todo el tiempo sumergida en el escándalo. Fue siempre de la misma manera. Es inteligente porque mueve las piezas para quedar como una víctima. La canonizan", concluyó explicando el comunicador.

Lali Espósito y la China Suárez

De esta manera se dio a conocer los motivos por los cuales Lali Espósito y la China Suárez se pelearon fuertemente y, aunque ambas en su momento fueron amigas, se distanciaron a causa de una polémica que involucra a un hombre.

A.D