Wanda Nara atraviesa un 2024 realmente muy movido debido a que se separó y mantiene disputas judiciales con Mauro Icardi, tiene cruces mediáticos con la China Suárez, está en pareja con L-Gante y también afronta una vida laboral muy activa que la tuvo conduciendo, por ejemplo, "Bake Off Famosos". Pero nada le quitó la posibilidad de estar teniendo un cumpleaños rodeado de amigos y familiares desde el comienzo de este 10 de diciembre.

En sus redes sociales hizo un posteo en el que mostró cómo fue su madrugada y la celebración que pudo compartir en Santa Bárbara. Allí, el padre de la artista, Andrés Nara, tomó protagonismo ya que, según contaron en "Mañanísima" de El Trece, amenazó a un periodista.

El cumpleaños de Wanda Nara.

Andrés Nara amenazó a un periodista en el cumpleaños de Wanda Nara

Wanda Nara se encontraba disfrutando junto a L-Gante, familiares y amigos cuando su padre se cruzó con un periodista y fue grabado por Majo Martino en la cocina de la mansión que está dentro del barrio privado que tanto se habló y en el que estuvo viviendo hasta hace poco tiempo Mauro Icardi.

En una parte de la casa, Andrés Nara le envió un mensaje a Lucas Bertero, periodista de "Mañanísima". Su colega estaba presente en los festejos de la expareja de Maxi López, se topó con el hombre en la cocina cuando le estaba mandando una amenaza a su compañero y decidió grabarlo.

En la filmación de Majo Martino se puede ver al padre de Wanda Nara demostrando su enojo hacia el reportero, quien lo había tratado a él y su pareja de "tarados" e "impresentables". "El único tarado, el único tarado, sos vos, corazón. Te digo una cosa: no sabés con quién te metiste", soltó Andrés Nara dejando a las claras su molestia. Esto no quedó ahí, sino que el papá de la modelo le reclamó Lucas Bertero que insultó a su excompañera de vida en un marco de denuncias por violencia de género: "Es preferible que te metas con el diablo y no conmigo".

En la edición de este martes, Lucas Bertero aprovechó para pedir perdón por haber señalado de "tarados" al padre de la empresaria y a su actual pareja, pero también contó cuál fue su accionar al ver este video: “Le consulté a mi abogado si esto debía tomarse como una amenaza, porque hay video, hay cara de enojo y hay bronca”.

Lucas Bertero y Andrés Nara.

En este sentido, el periodista profundizó: "Dije algo mal en su momento, pero sostengo que son impresentables. No corresponde que se use la violencia en ningún contexto. Cada denuncia falsa de violencia de género es un golpe a las verdaderas víctimas, que en muchos casos terminan asesinadas. Eso es inadmisible”.

Por último, Lucas Bertero no ocultó su temor luego de los dichos que recibió de parte de Andrés Nara, padre de Wanda Nara, y sentenció: "Es un tipo que en su vida ha hecho cosas turbias. Pregúntenle a Forlán, el exnovio de una de sus hijas, para entender mejor lo que digo. Ya está el video en manos de mi abogado. No me voy a quedar quieto”.

BL