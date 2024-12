Como era de esperarse, la reacción de Mauro Icardi ante el cumpleaños de Wanda Nara no tardó. La polémica entre el deportista y la conductora sigue vigente, pese a que la separación se dio hace varios meses. Lo cierto es que el rosarino se mostró muchas veces triste y con ganas de recuperar el amor de la madre de sus hijas, pero ella, además de negarse, dio vuelta la página muy rápidamente.

En este contexto, la rubia celebró en las últimas horas un año más de vida y, luego de esto, se dio a conocer a través de Elba Marcovecchio la situación actual del futbolista.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Así se encuentra hoy Mauro Icardi

Recientemente salieron a la luz diversas fotos y videos del mega cumpleaños que el cantante de RKT, L-Gante organizó para celebrar el cumpleaños número 38 de su actual novia. En este increíble evento asistieron distintas figuras del espectáculo, además, había una impresionante pista de baile y distintos juegos para que los invitados se pudieran divertir.

Wanda Nara en su cumpleaños

Previo a este lujoso festejo, se dio a conocer que el que no se divirtió para nada con la situación fue Mauro Icardi, quien se encuentra pasando un difícil momento. "Él está viviendo un infierno, y esto es una realidad", comentó su abogada durante una entrevista para el programa de televisión El Diario de Mariana.

Además, agregó: "Uno piensa que porque es famoso, porque él es una megaestrella de fútbol, no sufre", y luego sentenció: "Él está sufriendo una separación, el haber sido cambiado por otro hombre".

Sobre la impresionante fiesta de cumpleaños de Wanda Nara, la abogada expresó su opinión muy firme sobre el desalojo de su defendido del Chateau Libertador: "Fue hasta inmoral. Es decir, ¿lo excluyó para festejar el cumpleaños ayer? ¿Era tan importante?".

Mauro Icardi y Wanda Nara

Si bien luego de su problemática ruptura amorosa, Wanda Nara decidió seguir con su vida y pasar al siguiente capítulo, Mauro Icardi parece que no corrió la misma suerte. En más de una oportunidad el rosarino intentó sin éxito arreglar las cosas, pero ya que esto no pasó en más de una oportunidad, demostró lo mal que se encuentra y esta vez fue su abogada quien dio a conocer que su defendido se encuentra muy mal luego de la imponente fiesta que su ex festejó con su reciente pareja, L-Gante.

