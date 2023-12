Luego de mantenerse alejado de las redes sociales durante 3 meses, Santi Maratea volvió a subir historias en su Instagram y le explicó a sus seguidores el motivo de su ausencia. El influencer reveló que se volcó a un deporte para superar una depresión que lo tuvo mal.

En su cuenta oficial, Santiago reveló que se dedicó a jugar al fútbol: "Ante la incertidumbre me metí a un club a jugar al fútbol. Se llama Club Ezeiza. Por el que hicimos una colecta, y lo conocí por eso. Eso fue a mitad de año y para fin de año estaba en ese momento bastante depresivo de mi vida porque tuve un tiempo del orto, y no sabía qué hacer. Fui a ver a un chamán y después dije ‘voy a jugar al futbol’".

Además, el joven compartió la conversación que tuvo con el DT: "Me junté con Toqui, que es técnico del club y quien lo inició. Es un club muy joven, de un año y medio. Y le dije: ‘Escuchá, tengo una propuesta, un trato para que hagamos: si vos me ayudas a que yo meta un gol, yo te ayudo a que el club llegue a Primera’. Y Toqui me dijo ‘de una’".

Imagen reciente de Santi Maratea.

Por último, Santi Maratea confesó en que posición juega en el club: "Juego de nueve, todavía no metí un gol... Superé la vergüenza de entrenar y, de a poco, voy perdiendo la vergüenza de ir a jugar. Encima, voy ahí y la gente me conoce. La primera vez que jugué me quería moría morir, pero dije ´ya fue, este es mi desafío´".

Cómo son los entrenamientos de Santi Maratea

En sus historias, el influencer reveló cuantas horas entrena: "Que juegue, me sienta cómodo y eventualmente meta un gol es parte del desafío. A mí se me conoce por lograr lo imposible. Entonces, algo de confianza ya género. Juego 10 minutos, lo máximo que he jugado son 15, pero entreno 5 horas".

Además, Santi Maratea sorprendió a sus seguidores al demostrar su compromiso con el club: "Me pregunto que si le sigo metiendo y eso, algún día da sus frutos, si paso a jugar más, a meter gol... El tema es que yo tengo que entrenar el triple de mis compañeros. Si mejoro en lo que es resistencia, velocidad y potencia, también en definición, control y cabezazo, era todo lo que tenía que mejorar, creo que salgo jugando".

J.C.C