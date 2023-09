Guillermina Valdés abrió su corazón en una entrevista con el Pollo Álvarez y sorprendió al hablar sobre sus romances. Este diálogo se dio en el primer programa de Casino Resort, un ciclo que se estrenó en Infobae.

Primero la actriz repasó su rol como empresaria, pero luego reveló que lleva un tiempo soltera, desde que protagonizó su pública ruptura junto a Marcelo Tinelli. Además, Gillermina mencionó que, por ahora, es el tiempo máximo que estuvo sin pareja.

Imagen reciente de Guillermina Valdés.

Al escucharla, el conductor le consultó sobre lo que ocurrió con Santi Maratea: “¿Vos sos consciente de que con Santiago Maratea te abriste un público? Ahora te deben escribir más jóvenes”. Con humor, la empresaria contestó: “Ya sé que bajó el rango etario, se notó”. Luego El Pollo comentó “los pibes son más atrevidos”, y la empresaria lo confirmó: “Tremendo. Siento que el pibe no tiene nada que perder. ‘Ya está, ¿qué me importa?’. Están livianos como mis hijos. Igual, no me escriben de la edad de mis hijos, eh. No, no, no”.

Por último, Guillermina Valdés explicó cómo fue su vínculo con Santi Maratea: “Tuvimos un par de encuentros, es una re linda persona... él me enseñó sobre el valor de la intimidad, entonces me resultó extraño que se sepa...”.

Guillermina Valdés explicó cómo es su relación con Marcelo Tinelli

En la entrevista, la actriz compartió que sintió con el debut del Bailando 2023: “Me puse contenta porque él (por Marcelo Tinelli) ama lo que hace. Saber que el papá de mi hijo está bien y está atravesando un buen momento profesional me pone muy feliz”.

Para finalizar el tema, Guillermina Valdés explicó cómo es su vínculo con Marcelo Tinelli en la actualidad: “Está todo muy bien con él, nos tenemos mucho cariño, mucho afecto, estamos en un re lindo momento y eso está bueno, por Lolo, que es lo que nos une. Cuando uno tiene bien los valores y las prioridades en la vida, o por lo menos siento que está bueno, te ordena. Un hijo te invita a tener un vínculo de amor, aunque se haya transformado en otra cosa”.

J.C.C