Santi Maratea está en el ojo de la tormenta después de que se revelara una irregularidad en la colecta millonaria para Independiente que encabeza.

Tal como trascendió, el Inspector General de Justicia pidió que el influencer sea intervenido de manera urgente, por encontrar ''Irregular e ineficaz'' el contrato como fideicomiso con el club para finalizar con sus deudas.

Debido a esta polémica, Santi Maratea volvió a ser tendencia en redes por un video viral retro en el que sus compañeros de colegio lo acusan de robar en el aula.

Qué dice la denuncia de los ex compañeros de Santi Maratea

El video de Santi Maratea que se convirtió en viral en Twitter se dio en el marco de una entrevista que realizó el influencer para el programa “Todo pasa” de Andy Kusnetzoff,.

Durante la entrevista el conductor pone al aire Sofi T, quien rememoró al aire cómo era el trato de Santi Maratea con los chicos de su curso. Pero, no fue solo eso lo que dejó en “off-side” al influencer, si no que en su relato la joven lo acusó de haberse quedado con dinero de sus compañeros de clases.

"Me sacaba una lapicera, me sacaba un brownie. Cuando empezaron a decir que faltaba plata a mi me dio por las p... nunca había faltado nada. Un día marcamos un billete, lo dejamos en la bolsa, fuimos al recreo y cuando volvimos estaba adentro de la billetera de él", fue parte del relato de la joven que lo acusó en pleno aire.

En este sentido, Santi Maratea trató de defenderse porque, según Sofía, tenía problemas personales. "Yo no recurría al colegio porque mi personalidad es 'que nadie me ayude, todos arderán fuego'"

