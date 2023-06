La organización del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera no comenzó de la mejor manera. En medio de conflictos familiares que circularon en los medios, ahora salió a la luz una grave denuncia que podría complicar a la pareja.

Según informaron en Socios del Espectáculo, el lugar que la modelo y el corredor eligieron para celebrar su boda habría sido alquilado por Claudio Urcera, padre del novio, quien fue acusado de causar graves daños ambientales en la zona.

La pareja se encuentra en medio de una polémica.

La polémica creció aún más por el fuerte compromiso que Nicole demuestra constantemente con las causas que involucran al medio ambiente. Y aunque las partes parecen haberse acostumbrado a este escándalo, los que no se quisieron ver asociados con la mala publicidad fueron los dueños del predio que, a último momento, decidieron cancelar el alquiler para que la fiesta no se haga allí.

Además, en el ciclo de ElTrece, revelaron que los responsables le informaron a la familia Urcera que ya no estaría disponible el campo y ahora, pese a que las invitaciones ya fueron enviadas, deberán buscar un nuevo sitio. Por último, informaron: "La fecha establecida es el 8 de diciembre, o sea que para organizar algo de estas características están bastante jugados con el tiempo".

¿Qué le escribió Nicole a su pareja en redes?

El día que celebraron su aniversario, Nicole se volcó en sus redes y le escribió a Manu: "Un Aniversario más, de cada uno de los que quiero festejar por el resto de nuestras vidas. No había reel donde meter tantas cosas vividas, tantas aventuras, tantos momentos, tanto amor".

Por último, para continuar demostrándole su amor, la modelo expresó: "Así nos quiere siempre, juntos y haciéndonos reír! De eso se trata no? Te amo for ever & ever. Feliz Aniversario mi amor!".